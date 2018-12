Ezekre figyeljen, ha hitelkártyával fizet az ünnepek előtt

Sokan az utolsó napokra időzítik a nagyobb összegű műszaki cikkek beszerzését, amiket sokszor részletre vásárolnak meg inkább, hogy ne terhelje azonnal a családi költségvetést. Az ünnepi időszakban, mikor eleve több a háztartások kiadása, előnyös lehet, ha inkább hitelkártyával fizetik ki ezeket az ajándékokat. Fontos tudni a hitelkártya előnyeit, tudatosan használni, és ismerni a termék aranyszabályait, hiszen így akár plusz pénzhez is juthatnak a kártyabirtokosok a vásárlásdömping közepette.

Az év végi ünnepi időszak nemcsak sok szervezést igényel, de a családi költségvetésen is meglátszik. Az OTP Bank ügyfelei például tavaly télen 28 százalékkal többször használták hitelkártyájukat az azt megelőző negyedévhez képest, és 29 százalékkal többet költöttek az egész éves átlaghoz viszonyítva. Ebben az időszakban szintén látványosan növekedett az elektronikai cikkek iránti kereslet, illetve az áruházak forgalma is jelentősen emelkedett az ezt megelőző hónapokhoz képest. Az ajándékozás mellett a karácsonyi nagybevásárlások, összejövetelek és utazások az átlagosnál magasabb összegű kiadásokhoz vezetnek az év utolsó hónapjában. A tudatos hitelkártya használattal a költségek úgy oszthatók be, hogy azok ne jelentsenek egyszerre túl nagy terhet, és a tudatosságnak hála a termék további előnyei is élvezhetők. Az OTP Bank szakértői most összegyűjtötték a legfontosabbakat.

1. Visszatérítés a vásárlások után

Ha a kártyabirtokosok hitelkártyával vásárolnak,

sok hitelkártya esetében a költések után egy százalékos visszatérítéssel számolhatnak, bár az üzletek típusát, melyek után a bank visszatérítést ad, több banknál is korlátozzák, cserébe nagyobb is lehet a visszatérítés mértéke, mint egy százalék. Az OTP Banknál például évszakonként változó kategóriájú vásárlásokból további 2 százalékos visszatérítést is kaphatnak az ügyfelek. A téli időszakban a szórakozás és az éttermek állnak a fókuszban: ha ilyenkor például könyvesboltban vásárolnak, mozijegyet vesznek, vagy étteremben fizetnek, extra visszatérítésre számíthatnak.

2. Részletfizetési lehetőségek

Sokan nem gondolják, de a vásárlások során igénybe vett keret egy bizonyos összeg felett részletekben is visszafizethető a banknak. Ezzel a funkcióval a hitelkártya kamatánál kedvezőbb feltételekkel törleszthető a felhasznált összeg a kiválasztott futamidő alatt, fix, egyenlő havi részletekben. Ez a funkció megjelenhet a fizetéskor használt POS terminál képernyőjén, de több banknál a vásárlás után is kérhető. Az új belépőknek az OTP Banknál most arra is lehetőségük van, hogy 0 százalékos kamattal részletfizetést igényeljenek 10 hónapos futamidőre. A részletfizetésbe helyezett összeg elkülönül a többi hitelkártyás költéstől, csökkenti a felhasználható hitelkeretet, de a megmaradt keretből továbbra is szabadon gazdálkodhat a kártya birtokosa. A kamatokról minden esetben érdemes előre tájékozódni.

3. Kamatmentesség versus legmagasabb hitelkamat

A hitelkártyával történő vásárlások minden esetben kamatmentesek, ha a havi visszafizetési határidőig a kártyabirtokosok minden tartozásukat visszafizetik a kártyahasználathoz kötődő költségekkel együtt.

Az Origo azonban felhívja a figyelmet arra, hogy csak a vásárlások díjmentesek és kizárólag a határidőig, amire viszont érdemes figyelni, mert a határidőt követően a piac legmagasabb hitelkamatát fizeti a hitelkártya birtokosa. Aki tehát biztos abban, hogy nem fogja tudni visszafizetni a hitelkártya költését a számlakivonaton szereplő határidőig, az sokkal jobban jár, ha folyószámla hitelt, vagy áruhitelt vesz igénybe, de még egy optimális személyi kölcsönnel is többet spórolhatunk, mintha a hitelkártyával költünk a kamatmentes perióduson túl visszafizetve a tartozást.

