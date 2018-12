Nagy a baj Romániában

A bukaresti kormány úgynevezett „kapzsisági” illetéket akar kivetni jövő évtől a romániai bankokra – jelentette be kedden Eugen Teodorovici pénzügyminiszter. A hírre ma ütik a teljes román tőzsdét, az index kora délutánra már 12 százalék feletti mínuszt halmozott fel. Elkezdték adni az olyan külföldi bankpapírok részvényeit is, amelyek érdekeltséggel rendelkeznek a román piacon, köztük az osztrák Erstét és Raiffeisent, valamint a magyar OTP-t is. Klaus Iohannis jobboldali román államfő ugyanakkor a bejelentett adóügyi intézkedések elhalasztására és alaposabb megfontolására szólította fel szerdán a bukaresti szociálliberális kormányt, mivel szerinte az új adók és illetékek váratlan bevezetése káoszt okoz a román gazdaságban.