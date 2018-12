Kaszinókkal jutna kemény valutához Észak-Korea, ha Kína hagyná

Phenjannak le kell állítani kaszinófejlesztési projektjeit, ha nem akarja, hogy Peking elzárja a pénzcsapokat, amelyek révén befektetések valósulhatnak meg a latorállamban - írja egy dél-koreai lap.

Ahogy az Origo korábban megírta, Észak-Korea első számú vezetője, Kim Dzsongun, országa gazdasági fellendítése egyik eszközének a turizmus, valamint a szerencsejátékok világának fejlesztését tekinti. Phenjannak jól felfogott érdeke fűződik ahhoz, hogy a tehetősebb belföldieket és az odalátogató külföldieket - elsősorban kínaiakat - a kor nyugati nívójának megfelelő turisztikai létesítményekkel szolgálja ki. A vendégek ugyanis kemény valutát visznek az országba, amire a rezsminek folyamatosan égető szüksége van, hiszen saját devizája, a won, lényegében nem rendelkezik nemzetközileg is értelmezhető értékkel, azzal csak országon belül lehet fizetni.

A Radio Free Asia azonban most meg nem nevezett, Kína és Észak-Korea ügyeire belülről rálátó névetelen kínai forrásaira hivatkozva jelenti, Pekingnek elege lett abból, hogy Phenjan szállodaprojektjeit képtelen elképzelni kaszinók nélkül.

Kína olyannyira begurult a Las Vegas-i álmokat dédelgető déli szomszédjára, hogy állítólag közölte Phenjannal: a további befektetéseket és a segítségnyújtást kockáztatja a Kim-vezetés, ha nem áll le a szerencsejátékok népszerűsítésével.

Ez mindenképpen erős üzenet Pekingből, mivel a nemzetközi szankciók előtt Kína számított a világtól elzárt Észak-Korea első számú kereskedelmi partnerének, és amellyel vélhetően most is folytatnak bizonyos arányú, tilosban zajló seftelést.

Peking azonban azt közölte, Phenjan ne számítson sok jóra, ha terepet ad a kínai állampolgároknak ahhoz, hogy pénzüket turistaként kaszinókban szórják el.

A szerencsejáték Kínában tiltott, és a kínai vezetés nem szeretné, ha állampolgárai máshol rákapnának a könnyen káros szenvedéllyé váló foglalatosságra.

A hírek szerint a kínaiak egy része már így is rászokott arra, hogy külföldre utazik próbára tenni szerencséjét.

A kínai illetékesek állítólag azt is közölték, mely észak-koreai fejlesztésekkel kapcsolatban látnak problémát. Ennek eredménye az, hogy felfüggesztették néhány észak-koreai szállodakomplexum építését, ahová korábban Phenjan kaszinót is tervezett. Így járt a Sinidzsu észak-koreai városban, a Jalu határfolyó közelében zajló beruházás is.

A phenjani vezetés nagyon komolyan vette a jelzést, egy forrás szerint az egyik szálloda- és kaszinóprojekt leállítását személyesen Kim Dzsongun adta utasításba.

A híradásokból kiderül: Pekingnek csak azzal van baja, hogy Phenjan a szerencsejátékokat népszerűsíti a kínaiak körében. A turisztikai fejlesztésekkel nincs gondja, a kaszinóügyleteket viszont nem tűri meg a jövőben. Így az építkezések a továbbiakban vélhetően a kaszinók felhúzása nélkül folytatódhatnak majd.