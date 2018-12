Rossz hírek jöttek, megrogyott az áruházlánc

A MediaMarkt és Saturn hálózatokat üzemeltető német Ceconomy AG (a korábbi Metro csoport) negatív hírekről számolt be, amelyek hatására részvényeinek árfolyama a frankfurti értéktőzsdén több mint 15 százalékos zuhanást követően, rekordmélységbe süllyedt.

A kontinensünk legnagyobb, elektronikai cikkeket forgalmazó áruházláncának számító társaság amellett, hogy nem fizet osztalékot, arra is figyelmeztetett, hogy - az előző pénzügyi évéhez hasonlóan – az elkövetkező egy éves időszakban is a forgalom visszaesésére számít.

Most jelentette be távozását a pénzügyi igazgató, aki az ősszel lemondott vezérigazgató pozícióját is betöltötte az elmúlt időszakban. Mindez már vezetési válsággal fenyeget a vállalatnál.A Bloomberg cikke kitér arra, hogy a Ceconomy működési nyeresége a legutóbbi pénzügyi évben 19 százalékkal visszaesett, de a cégnél zajló negatív folyamatok hatására további eredménycsökkenés várható.



A vállalat számára egyre erősebb konkurenciát jelent az Amazon, illetve a többi online kiskereskedelmi cég.A társaság vezérigazgatója még októberben hagyta ott a pozícióját. A vállalat részvényei pedig az idei évben elvesztették értékük közel háromnegyedét.