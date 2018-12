Ezek voltak a legsikeresebb magyar startupok 2018-ban

Magyarországon nincs több startup, azaz egy ötlet köré épült kezdő vállalkozás a lakosság lélekszámához viszonyítva, mint más környező országban, mégis letörölhetetlenül rajta vagyunk Európa startup térképén. Több kezdő vállalkozást gondozó, ún. startup inkubátorház is létezik Magyarországon, és ömlenek a milliárdok a startup ötletekre, melyekből távoli országokban is sikeres magyar vállalkozások születnek. Egyikőjüknek nemrég még II. Erzsébet királynő brit uralkodó előtt is sikerült bemutatnia az ötletét. Szerkesztőségünk a 2018-as év legérdekesebb startup ötleteinek nyomába eredt.

A startup világ Magyarországon

Itthon több mint 500 startup létezik, ami lakosságunkhoz viszonyítva nagyjából azonos arányt mutat más régiós ország lakossághoz viszonyított arányához. Még egy magyar startup vállalkozás is a legritkábban fókuszál hazánkra, szinte minden esetben a nemzetközi piac a cél, de legalábbis az európai.

Magyarországon több mint 10 vállalati inkubátorház működik, amely segíti a startupok elindulását, szárba szökkenését. Ezek mögött inkubátorházanként általában 5-15 közti számú vállalat áll, és nem kizárólagosan, de jellemzően olyan startupokat támogatnak, amelyek kapcsolódnak a tevékenységükhöz.

Ezért a hazai startupok tevékenységét az inkubátorházak is befolyásolják, de

a kezdő vállalkozások jellemzően információtechnológiával (IT) és digitalizációval foglalkoznak, melynek keretében egy általuk kitalált ötlet köré épülve a piacon elérhetőhöz képest új vagy fokozott ügyfélélményt nyújtanak. A sikeres startupokat általában a piacon lévő konkurens cégek vásárolják fel.

Nálunk a startup világ erősen Budapest-központú - épp idén nyáron nyílt meg Közép-Kelet Európa egyik legnagyobb startup közösségi irodája a fővárosi Millenáris területén -, de elindultak már startupok Győrött és Debrecenben is.





Hazai startup inkubátorházak és befektetők

A hazai startup befektetők legnagyobbika kétségkívül a Hiventures,amely két év alatt már 14 milliárd forintot fektetett mintegy 250 startupba. Ezek jelentős része az egészségügyi iparágban tevékenykedik. 2018 első negyedéves eredményei alapján két független nemzetközi szervezet egyaránt Európában az első, nemzetközi szinten pedig a harmadik helyre sorolta a szervezetet a legaktívabb befektetők rangsorában. Kisgergely Kornéllal, a cég vezérigazgatójával készített tavaszi interjúnkat itt olvashatják el.



Egy jelentős inkubátorház hazai méretek között a K&H Bank,amely idén októberben már 22 startup fejlődését gondozta a Start it @K&H programja keretében, mindezt iparági megkötés, befektetés és a társaságbeli irányítás átvétele nélkül. Ezt azért fontos kihangsúlyozni, mert az inkubátorházak előszeretettel gondoznak olyan startupokat, mely a ház mögött álló vállalkozások iparágában működnek, és siker esetén magukba olvaszthatják őket. A K&H startup-gondozásáról idén több ízben is beszámoltunk (legutóbb itt). A hitelintézet által gondozott vállalkozások közül külön érdemes kiemelni az intézményi jellegű felsőoktatást közösségi élménnyé varázsoló Cogito-t, mely II. Erzsébet brit királynő előtt adhatta elő ötletét idén decemberben.



Nagy számú, 148 startup jelentkező közül kellett döntenie a kiválasztandó 12-ről az Antenna Hungária és a Drukka Startup Stúdió által idén tavasszal meghirdetett AHa! Brain Store névre hallgató vállalati inkubátor program zsűrijének. A hat hónapos fejlesztési támogatás 2019. januárjában jár le, ekkor kell előállniuk a startupoknak a prototípussal, melyről beszámolunk majd az Üzletrészen.

Szintén jelentős hazai startup esemény az MVM Csoport MVM Edison startup versenye, mely egyenként akár ötvenmillió forinttal támogatja a felvett jelentkezőket. A programba még mindig lehet jelentkezni.

De mivel jöttek elő ezek a kezdő cégek?

Üzleti ötletekben szerencsére idén sem volt hiány. Sorrendezés nélkül válogattunk az idei év leghangosabb startup ötletei között, melyek közül több hamarosan a mindennapjainkban is megjelenhet.

Ilyen például a már működő Futárom.com, mely egy weboldalon köti össze a szállítási igényt bejelentő ügyfeleket a jogosítvánnyal rendelkező futárokkal, pénzkeresetet ajánlva a futárok számára, mellyel akár néhány hónap alatt megkaphatja a friss jogsija árát egy fiatal.

Idén egy új magyar startup, a Click for Work is bemutatkozott, mely szintén segítheti a diákok pénzkeresését. A cég online piacteret működtet a megrendelők által feltöltött, szakértelmet nem igénylő, gyorsan elvégezhető alkalmi munkák számára, melyre a 16. életévüket betöltött diákok jelentkezhetnek.

Jelentős piac elé nézhet termékével a hagyományos fűtési technológiákhoz képest 20-40 százalékos megtakarítást kínáló HeatVentors, mely ún. fázisváltó anyagok felhasználásával hamarosan felhasználható lesz az ipari ingatlanok és a családi házak hűtésében-fűtésében egyaránt.

Komoly áttörést érhet el a 15 ezer eurót kapott HepC Zrt. A Dr. Bakács Tibor vezette vállalkozás a hepatitis B vírussal foglalkozik. A startupnál olyan biológiai terápiás módszert dolgoztak ki, mely stimulálja a szervezet immunrendszerét, megszünteti a patogén vírusok replikációját, majd az egészségre ártalmas anyag biztonságosan távozik a beteg szervezetéből. A startup az EIT Health InnoStars Awards versenyében kitűnő, harmadik helyezést ért el.

Szintén jelentős külföldi siker volt 2018-ban a SignAll bemutatkozása a tengerentúlon. A startup terméke valós időben képes a siket jelnyelv automatikus fordítására, és már elérhető mindazon üzleti vállalkozások, közigazgatási intézmények és szervezetek számára, akik egyszerű hozzáférést szeretnének biztosítani siket vagy nagyothalló dolgozóik és ügyfeleik részére.

Szintén külföldi terjeszkedést tűzte zászlajára a közösségi hozzáférés alapú Rendi.hu online takarító szolgálat, mely lengyelországi, szlovákiai csehországi terjeszkedéséhez kapott 247 millió forintnyi befektetést a Hiventurestől. Az itthon már működő szolgáltatás 2020 végére 4 országban már havi 35 ezres megrendeléssel számol.

Sikeres németországi terjeszkedéséről adott hírt idén a BeeRides nevű startup. Az akár garantált havi összegért is beszerezhető, automatizált carsharing alapú autókölcsönzés, illetve a piacihoz képest akár féláron bérelt gépjárművet biztosító startup a budapesti repülőtér mellett ezekben a napokban indul Münchenben, ahogy tette azt korábban Európa egyik legforgalmasabb repülőterén, Frankfurtban és a német fővárosban, Berlinben is, így a három legforgalmasabb német repülőtéren már egyaránt jelen van.

Érdekes kezdeményezés a Cargill-é, mely egy dublini, gépi érzékeléssel foglalkozó céggel, a Cainthussal fogott össze, hogy az arcfelismerő technológiát világszerte meghonosítsák a tejtermelő gazdaságokban is. A szoftver az egyes állatokat az arcfelismerés elve és az irhájuk mintázata alapján tudja azonosítani, majd adatokat gyűjt az egyes állatok táplálék és vízfelvételéről, képes jelezni az ivarzást, illetve követi a viselkedésben bekövetkezett változásokat is - ami akár betegségre utaló jel is lehet.

A magolást temeti a nyelvtanulásban a Xeropan. A Hiventurestől mintegy 250 millió forintos befektetést kapott startup küldetése, hogy gyakorlati, az életből vett és folyamatosan bővülő témáik segítségével a minden helyzetben jól használható, élő nyelvtudás „ragadjon" a felhasználókra, melyhez filmek előzeteseit, tévéműsorok párbeszédeit, illetve híranyagokat használják fel.

Üres éttermek vendégekkel történő feltöltését vállalja a DiningHour azzal, hogy csúcsidőszakon kívülre szervez vendégeket számukra, így növelve az asztalok kihasználtságát és egyben csökkentve az ételek árát a felhasználók felé. A startup mobilalkalmazásában, illetve weboldalán már most is 70 minőségi budapesti étterem ajánlja időpontra foglalható üres asztalait, jelentős kedvezménnyel.



A káros képernyőnézést igyekszik megelőzni a Szemfüles Preventív Kft., melynek felhasználóbarát alkalmazása a számítógépek kameráját használva figyeli, hogy a képernyőt néző személy mennyit pislog, mennyi időt, milyen távolságról tartózkodik a számítógép előtt, és figyelmeztetésekkel támogatja őt a szemfájdalom, a fejfájás, a szemszárazság és a homályos látás megelőzésében.

Végül egy bombaüzlet. Nemrég számoltunk be róla, hogy elindult egy hazai fejlesztésű piactér, az Allyos. A felületen egyetlen dollárért lehet hozzájutni minden termékhez, legyen az egy új játékkonzol, egy iPhone vagy éppen egy autó, melynek árát többen dobják össze, azonban csak egyikük, a szerencsés egyetlen kaphatja meg azt. Ez az üzleti modell játékossá teszi a vásárlást, hiszen a közösség tagjai csak az ár egy pici töredékét kockáztatják egy termék megszerzéséért. Ráadásul ezt a kockázatot is eltünteti a rendszer azzal, hogy a kevésbé szerencsések kifejezetten jelentős árengedménnyel juthatnak hozzá egyéb termékekhez az „elvesztett" pénzükből.

A fenti felsorolás természetesen nem teljes körű és nem tükröz fontossági sorrendet sem, csupán a szerkesztőség által érdekesnek talált kezdő vállalkozások szerepelnek benne. Ezen kívül még számtalan, a maga nemében sikeres magyar kezdő vállalkozás vár felfutásra Magyarországon. Minden hazai startupnak sok sikert kívánunk a 2019-es évre! Remélhetőleg sok hasznos és sikeres magyar kezdeményezésről számolhatunk be majd Olvasóinknak a következő évben is.