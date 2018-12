Látványos eredményt hozhat a csokiárusítás tiltása a kasszáknál

Kedvező fejleményekről érkeztek hírek az Egyesült Királyságból, az egészségügyi kockázatokat hordozó élelmiszerek kasszasoron való árusításának tiltásáról.

Ahogy az Origo korábban megírta, a brit kormány adminisztratív módon is harcolni próbál, a statisztikai adatok szerint ijesztő méreteket öltő gyermekkori elhízás és egészségtelen táplálkozás ellen. Ennek része az, hogy London a közeljövőben meg is tilthatja a csokoládék, chipsek és hasonló élelmiszerek a "bűn folyosóinak" is nevezett kasszasorokon való árusítását. Ezek főleg a gyerekeknek és az impulzív vásárlóknak jelentenek nagy kísértést.

Az Independent most arról ír, hogy egy kormányzati jelentés szerint jelentősen visszaesett az ilyen élelmiszerek értékesítése azokban az üzletekben, ahol bevezették ezt a gyakorlatot, és elvitték a kasszák környékéről a csábító, de egészségtelen árukat.

Egy, a brit kormány illetékes egészségügyi és szociális kérdésekkel foglalkozó ügynöksége egy friss tanulmányában az egészségtelen élelmiszerek eladásainak "drámai visszaeséséről" ír. Egyetemi kutatások úgy találták, hogy a

kis kiszerelésű termékek eladásai 17 százalékkal csökkentek azután, hogy az irányelvet bevezették egy adott áruházban.

A cukortartalmú élelmiszerekre, csokoládékra, ropogtatnivalókra fordított vásárlások pedig összesen 76 százalékkal estek vissza.

Az elemzéseket annál a hat nagy üzletláncnál végezték, amely a kilenc meghatározóból elfogadta az irányelveket 2013 és 2017 között.

Egy kutatócsoport pedig 30 ezer brit háztartás bevonásával végzett panelvizsgálatot. Vásárlási szokásaikat elemezték 12-12 hónapos időszakban az irányelvek bevezetése előtt és után.

A kutatók ugyanakkor megjegyzik, hogy az így kapott eredményekből nem lehet következtetni arra, hogy az egészségtelen élelmiszerek vásárlásában a csökkenés biztosan az irányelveknek köszönhető, mivel az adatfelvétel nem volt anoním.

Azt ugyanakkor egészségügyi szakemberek is megjegyzik, a kutatási eredmények biztatók. Az eredmények szerintük arra kellene hogy sarkallják a londoni kormányt, hogy konkrét rendelkezésekbe ültesse át az eddigi ajánlott irányelveket. Az természetesen az adatokból adódik, hogy a vásárlók kevesebb költése kevesebb áruházi forgalmat generál. Ám többen megjegyzik, a fogyasztási szokások átszervezésével elkerülhető lenne az ebből fakadó gazdasági teljesítménycsökkenés.