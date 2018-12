Magánüzeneteinket is kiadta a Facebook

A The New York Times jelentése szerint a Facebook nemcsak felhasználói adatokat osztott meg számos nagyvállalattal, hanem több mint 150 vállalatnál adatpartneri szerződést is kötött – írja a Business Insider.

A The New York Times jelentéséhez a lap mintegy 200 oldalnyi anyagot tekintett át, amit a Facebook 2017-ben az automatizált partnerségi adatrögzítői dokumentáltak.

A legrégebbi, 2010-ben indított ügylet még 2017-ben is aktív, sőt, van, ami még most is" – áll a jelentésben. A lap továbbá kiemelte, hogy egyes partnercégek, mint például a Spotify, a Netflix és a Royal Bank of Canada állítólag képesek voltak elérni a felhasználók személyes üzenetét, beleértve ebbe az elolvasást, a módosítást és a törlést is.

A Spotify és a Netflix is nyilatkozott a jelentésről, és a két cég állítja, nem voltak tisztában azzal, hogy ilyen jellegű hozzáférést kaptak. Továbbá a Royal Bank of Canada vitatja, hogy bármilyen hozzáférése lett volna.

Ezek a vállalatok nem az egyetlenek, amelyek hozzáférhettek a felhasználók adataihoz. Az Amazon, a Microsoft Bing keresője és a Yahoo is a Facebook adatpartnerei, például az Amazon simán láthatta a felhasználók nevét és elérhetőségi adatait a barátokon keresztül.

A partneri lehetőségeknek köszönhetően növekedhetett jelentősen a Facebook, és bár 2010-től nyilvánosságra került a közösségi média adatpartner politikája, ugyanakkor a partneri megállapodásokat nem szabályozta vagy részletezte a cég adatvédelmi politikája.

A Facebook azzal érvel, hogy partnerei betartják az adatvédelmi beállításokat, és a vállalat nem sérti meg a 2011-es szövetségi kereskedelmi bizottság beleegyezési nyilatkozatát, amely szerint nem lehet adatokat megosztani engedély nélkül.

2018-ban már több alkalommal is kiderült, hogy a Facebook nem kezelte megfelelően a felhasználók adatait. Az év elején került napvilágra, hogy 87 millió felhasználói adathoz fért hozzá a Cambridge Analytica, anélkül, hogy ebbe a felhasználók beleegyeztek volna. Múlt héten pedig arról számoltak be, hogy egy technikai hiba miatt több millió Facebook felhasználó privát fényképeit osztották meg harmadik féltől származó alkalmazásokon.