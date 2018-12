1MDB-ügy: az év egyik legnagyobb gazdasági botránya

Az 1Malaysia Development Berhad (1MDB) társaság révén a maláj kormány több projektet is szeretett volna finanszírozni az országban, a végeredmény viszont az lett, hogy 3 milliárd dollár eltűnt, megbukott a miniszterelnök és csalással vádolták meg a világ legnagyobb befektetési bankját, a Goldman Sachst. Bemutatjuk az év egyik legnagyobb pénzügyi botrányát.

Az 1Malaysia Development Berhad (1MDB) 2009-ben alapították négy hónappal azután, hogy Najib Razakot választották meg Malájziában kormányfőnek. Az alapot elsősorban azért hozták létre, hogy különböző infrastrukturális beruházásokat és más projekteket finanszírozzanak belőle, köztük a Wall Street farkasa című filmet. Emellett kaszinókat is vett az alap, továbbá pezsgőmárkákat, és híres festményekbe is fektettek.

Az 1MDB és a Goldman Sachs befektetési bank képviselői 2012-ben találkoztak először Hongkongban, ahol a 1MDB kötvényeinek kibocsátásáról egyeztettek. Eztután a Goldman a Tanjong Energy Holdings, illetve a Genting Bhd malájziai erőműveinek az akvizícióját vezényelte le az 1MDB számára két, együttesen 3,5 milliárd dolláros kötvénykibocsátással finanszírozva. Egy évvel később ellenjegyzője volt egy 3 milliárd dolláros kötvénykibocsátásnak „új stratégiai kezdeményezések finanszírozásához” abu-dzabi befektetőkkel (Aabar Investments). A közreműködéséért a Goldman Sachs 600 millió dolláros számlát állított ki, ez pedig jóval magasabb, mint a hasonló kibocsátásoknál megszokott banki költségek, vagy közvetítői díj.

Először akkor látszott, hogy nem stimmel valami, amikor az 1MDB 2013-ban félév haladékot kért az éves jelentésének benyújtásához. Emellett a vállalat háromszor is lecserélte könyvvizsgálóját, ugyanakkor ebben az időszakban 3,8 milliárd dollárt helyeztek ki külföldi alapok menedzsereihez. Azonban egészen 2015-ig nem történt lényeges előrelépés az ügyben, amikoris az 1MDB 12 milliárd dollárt érő kötvényei - a Standard and Poor's és a Fitch leminősítése nyomán - bóvli kategóriába kerültek.

Az FBI 2016-ban kezdte vizsgálni Najib Razak volt kormányfő és a Goldman Sachs regionális igazgatója, Tim Leissner közötti kapcsolatot. Leissner azóta már bűnösnek vallotta magát és elismerte a pénzmosás és megvesztegetés vádját. Már korábban is gyanítható volt, hogy Leissner gyakran használt kenőpénzt, hogy megkönnyítse a Goldman működését Malajziában. A bűncselekményekben bizonyíthatóan részt vett Jasmine Loo Ai Swan és Jho Low, az 1MDB két munkatársa is, utóbbi még mindig szökésben van.

Az amerikai hatóságok bizonyítékai szerint Jho Low a befektetőktől ügyesen kicsalt pénzből finanszírozta részben luxus életmódját. Egy időben még a híres modellel, Miranda Kerr-rel is szorosabb kapcsolatban volt, a nőt később a hatóságok felszólítottak, hogy a Jho Lowtól kapott minden ajándékot szolgáltassa be.

Az előző hónapban a Abu-dzabi székhelyű Aabar Investments New Yorkban perelte be a Goldmant a 2015-ben elbukott pénzük miatt. A perhez csatlakozott az 1MDB korábbi partnere, az IPIAC is, amely úgy véli, hogy a Goldman részvétele nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a csalás sémája éveken át sikeresen működött és ezáltal dollármilliárdokat tudtak ellopni a befektetőktől.

A botrány nemcsak a Goldmant érte el, de a maláj kormányban is súlyos következményei voltak. Razak 2018 májusában elvesztette a választásokat, a Goldman Sachs több vezetőjére pedig börtön várhat, ráadásul a vállalat részvényei idén 32 százalékot estek. A jelenlegi maláj kormánynak 10,5 milliárd dollárnyi fennálló tartozása van az 1MDB különböző ügyletei miatt.

Emiatt két nagy projektet is le kellett már állítani, amelyek összértéke elérte volna a 795 millió dollárt.

A napokban Tommy Thomas malájziai főügyész bejelentette, hogy hűtlen kezelés miatt büntetőfeljelentést tettek a Goldman Sachs ellen az 1Malaysia Development Bhd (1MDB) állami befektetési alap három, összesen 6,5 milliárd dollár értékű kötvénykibocsátásában ellenjegyzőként és főszervezőként játszott szerepe miatt. A maláajziai főügyész közölte: keresetükben a vád az elsikkasztott 2,7 milliárd dollárt és a bank által felvett 600 millió dolláros közvetítői díjat „lényegesen meghaladó” bírság, a megvádoltakra pedig tíz év börtön kiszabását kérte a bíróságtól.

Az amerikai nyomozóhatóságok szerint az 1MDB őrizetbe vett illetékesei a 2012-es kötvénykibocsátásból befolyt összegből 1,4 milliárd dollárt, a 2013-asból 1,3 milliárd dollárt sikkasztottak el, és egy, a Brit Virgin-szigeteken bejegyzett cég svájci bankszámlájára utalták át.