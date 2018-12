Ide menekítse a pénzét, ha jön a válság

Az egyik legnépszerűbb befektetési eszköz továbbra is az arany. Főként pénzpiaci válságok idején nő meg iránta az érdeklődés – jó ideje pedig ennek bekövetkeztével riogatnak a szakértők. Érdekesség, hogy a keresletet az elmúlt időszakban a központi bankok is generálják, hiszen az erősödő jegybanki vásárlások – amire a közelmúltban a Magyar Nemzeti Bank esetében is láthattunk példát - a lakosság aranybefektetések iránti érdeklődését is felkeltették. De milyen lehetőségei vannak az arany iránt érdeklődőknek?

Az arany olyan tradicionális befektetési eszköz, amit elsősorban jó inflációtűrő képessége miatt választanak a befektetők.

Menekülő eszköz jellegét a 2008-as gazdasági válság idején is megmutatta: amíg a pénzpiacok jelentős mértékben zuhantak, az arany árfolyama meredeken emelkedett. 2008 őszén az arany unciánkénti ára 700 dollár volt, 2011 nyarára pedig elérte az 1900 dollárt.Azaz kevesebb, mint 3 év alatt majdnem háromszorosára nőtt az értéke, köszönhetően annak, hogy sokan a bizonytalan gazdasági helyzet miatt inkább aranyba fektettek.

A World Gold Council 2018 októberi statisztikája szerint ez idáig 190 340 tonna aranyat bányásztak ki világszerte, ami pontosan elférne egy 21 méter oldalhosszúságú kockában. Ennek az aranynak több mint a fele (95 ezer tonna) nem ékszer, hanem befektetési arany, jegybankok által birtokolt vagy digitalizált arany.A kibányászott arany mennyisége az elmúlt 10 évben 11,58 százalékkal nőtt. Nominálisan mintegy 10 800 tonna növekedést lehet mérni a nem ékszerben lévő aranyak felhasználásában 2009-től napjainkig: mindez jól mutatja a számtalan irányból érkező, megnövekedett keresletet – foglalja össze a nemesfém piacát jellemző viszonyokat Krocsek Attila, az első, száz százalékban arany háttérrel rendelkező kriptovalutát kiadó és forgalmazó, magyar tulajdonban lévő vállalat, a BlockBen igazgatója.

Szerinte látható ugyan, hogy a lakosságnak is érdemes megtakarításai egy részét aranyba fektetnie, ám erre eddig igazán kényelmes és versenyképes lehetőség nem állt rendelkezésre.

Kis mennyiségű, 1-50 gramm fizikai arany vásárlása (600 ezer forint alatti befektetés) esetén például az éppen aktuális piaci árhoz képest jelentősen, akár 10-20 százalékkal is magasabb árat fizet a vásárló. Természetesen piaci áron is hozzájuthatnak aranyhoz a kisbefektetők – valamilyen arany derivatíva (papír arany) segítségével. Ehhez viszont számlát kell nyitni, illetve vezetni valamelyik brókercégnél.

A technológiai fejlődésnek köszönhetően ugyanakkor ma már új lehetőségek is nyitva állnak a lakossági vásárlók számára, ilyenek például az aranyfedezetű kriptovaluták, amelyeken keresztül a világpiaci árhoz képest minimális felárral lehet hozzájutni akár kis tételben is aranyhoz.