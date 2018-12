Jövőre is szárnyalnak majd a bérek, és akár hétvégén is utalhatják

A héten döntött a kormány a jövő évi szemétdíjakról, az amerikai Fed alapkamatot emelt, Románia pedig kapzsisági illetéket vetne ki. Mindemellett egyre nagyobb bajban a Mediamarkt, és újabb óriásberuházás érkezett Magyarországra, ráadásul hamarosan a határig fog elérni az összes autópálya.

Idén két számjegyű volt a bérnövekedés

A KSH (Központi Statisztikai Hivatal) adatai szerint az idén októberben a bruttó átlagkereset 327 100 forint volt, 10,8 százalékkal magasabb, mint egy évvel korábban.

A növekedésre a munkaerő-kereslet élénkülése, a minimálbér és a garantált bérminimum 8 százalékos, illetve 12 százalékos emelése, a költségvetési szféra egyes területeit, továbbá bizonyos állami közszolgáltató cégek dolgozóit érintő keresetrendezések voltak hatással.

Jövőre tovább nőhet a minimálbér

Várhatóan átlépi a 200 ezer forintot jövőre a garantált bérminimum összege, míg a minimálbér 150 ezer forintra nőhet, erről a héten tárgyalt a munkaadói és a munkavállalói oldal, azonban egyesség nem született, így a kormány határozhat majd.

Ha a kormány úgy dönt, akkor a minimálbér a szocialista kormányok által meghatározott 2009-es összeg több mint kétszerese lesz, míg a jobban emelkedő bérminimum a 200 ezer forintnál magasabb kereseteket is felhajtja.

Megrogyott a Mediamarkt

A MediaMarkt és Saturn hálózatokat üzemeltető német Ceconomy AG (a korábbi Metro csoport) negatív hírekről számolt be, amelyek hatására részvényeinek árfolyama a frankfurti értéktőzsdén több mint 15 százalékos zuhanást követően, rekordmélységbe süllyedt.

A Ceconomy működési nyeresége a legutóbbi pénzügyi évben 19 százalékkal visszaesett, de a cégnél zajló negatív folyamatok hatására további eredménycsökkenés várható. Mindemellett a héten jelentette be a távozását a pénzügyi igazgató, ez pedig vezetési válsággal is fenyeget.

Kamatot emelt a Fed az USA-ban

Kamatot emelt az amerikai jegybank szerepét betöltő szövetségi tartalékbankrendszer (Fed), idén immár negyedik, 2015 decembere, a kamatemelési ciklus elindulása óta pedig kilencedik alkalommal.

A Federal Reserve monetáris döntéshozó testülete, a nyíltpiaci bizottság (FOMC) a piaci várakozásokkal összhangban 25 bázisponttal, 2,25-2,50 százalékra emelte az irányadó kamatsávot.

Magyarországon létesít üzemet az Airbus Helicopters

A 2021-re elkészülő beruházással több száz munkahely jön létre a magyar kormány és a vállalat együttműködésének köszönhetően. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kiemelte, hogy a beruházás konkrét helyszínéért két kelet-magyarországi város verseng, az erről szóló döntést 2019 elején hozzák meg, és a döntést követően véglegesítik a költségvetési támogatásról szóló megállapodást.

Bruno Even, az Airbus Helicopters vezérigazgatója elmondta, hogy a szándéknyilatkozat aláírásával új fejezet nyílik az Airbus és Magyarország együttműködésében. Az alkatrészgyártás egy precíziós munka, amelyben az Airbus támaszkodik a magyar szaktudásra. Két év múlva minden századik helikopterben, amit az Airbus gyárt, magyar alkatrész is lesz.

Döntött a kormány a jövő évi szemétdíjakról

A lakossági, szemétszállítással és -kezeléssel összefüggő díjak nem változnak 2019-ben sem, jelezte az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM).

Egyúttal döntés született az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodó és Vagyonkezelő Zrt. helyzetének rendezéséről is. A Magyar Közlönyben megjelent határozat értelmében, a kormány 5 milliárd forint költségvetési forrás átcsoportosításával kívánja a közszolgáltatást összefogó vállalat finanszírozási kérdéseit rendezni.

40 éve kezdődött Kína gazdasági felemelkedése

Még az afrikai átlagos gazdasági színvonal kétharmadát sem érte el Kína 1978-ban, amikor Teng Hsziao-ping „kínai típusú szocializmust” célzó „nyitás és reform” politikája megkezdődött éppen 40 évvel ezelőtt.

Azóta az egy főre jutó GDP több mint 50-szerésére nőtt, 800 millióan kerültek ki a mélyszegénységből, közben az állami tulajdon pedig 20 százalékra csökkent. A héten Pekingben tartottak ünnepi ülést, a kínai piaci reformok meghirdetésének 40. évfordulójára emlékezve.

Februárban érkezik az új 500 forintos bankjegy

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) közölte, hogy február 1-től kerülnek forgalomba az új 500 forintosok, a bankjegyek régi változatával 2019. október 31-ig lehet fizetni.

Megjegyezték azt is, az 500 forintos bankjegycserével a forintbankjegyek 2014-ben megkezdett megújítása a lezárásához közeledik. A régi 10 ezer forintos bankjegyek bevonásáról még nem hozott döntést az MNB, ezért e címletnek mind a régi, mind az új változata továbbra is korlátozás nélkül használható a készpénzforgalomban.

Kapzsisági illetéket vetne ki a román kormány

Eugen Teodorovici pénzügyminiszter bejelentését követően a román tőzsde mélyrepülésbe kezdett és a hét közepén az index már 12 százalék feletti mínuszban járt. Sokat veszített értékéből az osztrák Erste és Raiffeisen, valamint a magyar OTP is.

Klaus Iohannis jobboldali román államfő ugyanakkor a bejelentett adóügyi intézkedések elhalasztására és alaposabb megfontolására szólította fel a bukaresti szociálliberális kormányt, mivel szerinte az új adók és illetékek váratlan bevezetése káoszt okoz a román gazdaságban.

Januártól olcsóbb lesz a tartós tej, mert 5 százalékra csökken az áfája

2019. január 1-jétől, az elfogadott jogszabály szerint, az ESL (hosszabban eltartható) és UHT (ultrapasztőrözött) tejek olcsóbbak lesznek, mivel a forgalmi adó ezen termékek esetében 18 százalékról 5 százalékra csökken. A szaktárca a tej árának csökkenését és az ágazat fehéredését várja az intézkedéstől.

Megkérdeztünk több hazai áruházláncot is - köztük a CBA-t, az Auchant, a Lidlt és az Aldit - arról, hogy mit várnak a változástól. Mindegyik cég azt válaszolta, hogy az UHT és az ESL tejek jövőre sokkal olcsóbbak lesznek, és ezt pedig a vásárlók is érzékelni fogják,

Minden autópálya a határig fog érni

Útfejlesztésre 2500 milliárd forintot fordít a kormány 2025-ig, a fejlesztések két legfontosabb célja, hogy minden megyeszékhely elérhető legyen gyorsforgalmi úton, illetve minden autópálya elérje az országhatárt - közölte Palkovics László, innovációs és technológiai miniszter csütörtökön Berettyóújfaluban, az M35-ös autópálya befejező, és az M4-es autópálya első szakaszának átadásán.

A miniszter kiemelte, a magyar kormány célja, hogy a szomszédos országokkal összefogva, 2030-ig a Kárpát-medence legyen Európa legversenyképesebb, legjobban fejlődő gazdasági övezete, amelyhez a most átadott autópálya is hozzájárul.

Közel 30 éve nem történt ekkora beruházás Detroitban

27 éve történt utoljára, hogy egy autóipari vállalat összeszerelő üzem nyitását jelentette be Detroitban. A Fiat Chrysler korábban motorgyártásra haszált telephelyet alakítana át céljainak, ahol 2012-ben állt le a termelés.

A cég viszont innen szállítaná 2021-ben az új Jeep Grand Cherokee modelleket, és néhány más hasonló kialakítású modellt. A beruházás a várakozások szerint 400 új munkahelyet teremtene a városban.

Jövőre már hétvégén is megkaphatjuk a fizetést

A jövő nyáron induló gyorsutalási banki rendszernek köszönhetően akár hétvégén is lehetőség lesz például a fizetések kiküldésére; az utalt összeg öt másodpercen belül megérkezik az egyik számláról a másikra.

Bartha Lajos, Magyar Nemzeti Bank pénzügyi infrastruktúrákért és bankműveletekért felelős ügyvezető igazgatója elmondta, az azonnali utalás magánszemélyek esetében 10 millió forint alatti összegeknél a nap 24 órájában és a hét minden napján, akár ünnepnapokon is működik majd.

Néhány cég már bevezette a négynapos munkahetet

Egyre több vállalat dönt úgy, hogy bevezeti a négynapos munkahetet, miközben változatlanul hagyja dolgozói fizetését. Ettől jobb teljesítményt és kevesebb munkahelyi stresszt remélnek.

Új-Zélandon a Perpetual Guardian biztosító társaság is csökkentett munkaidőt vezetett be, aminek eredményeként redukálódott a munkahelyi stressz, valamint a munkavállalók is elkötelezettebbek lettek a cég iránt. Eközben a Brit Nagykereskedelmi Unió kongresszusa (TUC) is arra törekszik, hogy az ország egész területén bevezessék a négynapos munkahetet.

Mintegy 200 milliárd forintos adócsökkentést hoz az új év

A Pénzügyminisztérium (PM) közleménye szerint, folytatódik a kormány adócsökkentési politikája, amely jövőre több mint 200 milliárd forintot hagy a gyermekes családoknál, a lakosságnál és a vállalkozásoknál.

Többek között a kétgyermekes családok adókedvezménye havi ötezer forinttal emelkedik, az UHT és az ESL tej áfája pedig a legalacsonyabb mértékű, öt százalékos lesz.

Csökkent a gázolaj ára

A héten kétszer is csökkent a gázolaj ára a benziné viszont nem változott. A Mol először szerdán mérsékelte a gázolaj árát 3 forinttal, majd pénteken újabb 3 forinttal, így összességébben 6 forinttal lett olcsóbb az üzemanyag, amely nagykereskedelmi ára így 385 forintra változott.

Nem történt meglepetés, a Magyar Nemzeti Bank az alapkamatot 0,9 százalékos szinten hagyta és a kamatfolyosó sem változott.