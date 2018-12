Karácsonyra visszatért a boltokba a legendás magyar édesség

2014-ben állította le Piros Mogyorós legendás magyar csokoládémárka termékgyártását a Mondelez Hungária. Egy magyar, komoly édesipari és kereskedelmi tapasztalattal bíró cég éleszti most újjá annak előállítását és forgalmazását, a korábbi gyártóval kötött megállapodása alapján.

A Figyelő legfrissebb számában interjút készített Szabó Györggyel, a P.O.P. Kft tulajdonostársával és ügyvezetőjével. Ennek a társaságnak köszönhető, hogy a karácsonyi szezonra a Piros Mogyorós több nagy áruházlánc – Auchan, SPAR –, valamint a MOL és az OMV benzinkúti boltjaiban is megtalálható a polcokon.

A cégvezető az interjúban elmondta, hogy a márkanév alá tartozó gyártás beindítása előtt reprezentatív piackutatást végezzek.

Ebből az derült ki hogy a lakosság körében 92 százalékos a márka ismertsége.

A megkérdezettek vásárlási hajlandósága kifejezetten erős volt, 79 százalékos.

Szabó György azt is ismertette, hogy a gyártást egy vajdasági vállalkozás végzi, mely 100 százalékban hazai tulajdonú, és a foglalkoztatottak többsége is magyar. Kifejtette azt is: a magas minőségi színvonalon történő termékelőállításhoz szükséges volt a gyártósori kapacitás bővítése. Ezt a cég önerőből valósította meg.

A P.O.P. Kft. jelentős édességforgalmazói tapasztalattal a háta mögött valósította meg a projektet. A cég két évtizede együtt dolgozik a Mondelez Hungária Kft.-vel. Kereskedelmi hálózatukon keresztül végzik a Milka, a Sport szelet, a Győri Keksz és a Negro termékek forgalmazását.