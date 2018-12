Rekorddal zárja az idei évet a hazai lakáspiac

Bár maradt a 2014 óta tartó bővülés az országos lakáspiacon 2018-ban is, a részletes adatok sok érdekességgel szolgálnak - derül ki az ingatlan.com összefoglaló elemzéséből, amely többek között a lakások iránti érdeklődéseket, a magánszemélyek eladási kedvét és az átlagos négyzetméterárakat vizsgálta.

Az idén havi átlagban 2,67 millió látogató érkezett az ingatlan.com-ra, ami 8 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbi szintet.

Az idén ráadásul 4,93 millió érdeklődést regisztráltak az oldalon eladó lakások és házak iránt, ami szintén rekordot jelent a lakáspiacon.

A rendkívül erős kereslethez pedig továbbra is jelentős kínálat társult, ami tovább élénkítette a lakáspiac forgalmát is.

Rekordot hozott 2018

Balogh László, az ingatlan.com portál vezető gazdasági szakértője azt mondta, az idei évben a kereslet fokozódása mellett a magánszemélyek lakáseladási kedve is emelkedett, a magánszemélyek által idén feladott ingatlanhirdetések száma ugyanis 14 százalékkal 168 ezerre nőtt. Ez pedig az elmúlt években bekövetkezett áremelkedéssel is magyarázható. A szakértő szerint a 2018-ban létrejött adásvételek száma elérheti, de akár meg is haladhatja a 160 ezer tranzakciót, ami évtizedes csúcsnak felel meg.