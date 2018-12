Sokba került az űrmóka a Google és Apple mérnökeinek

Hatalmas bírsággal sújtotta az illetékes amerikai szövetségi hatóság a Google és az Apple volt mérnökei alapította startupot, miután a cég engedély nélkül bocsátott fel kísérleti kommunikációs műholdakat Indiából.

A Swarm Technologies nevű vállalkozásnak 900 ezer dolláros bírságot (több mint 240 millió forint) kell fizetne azért, mert tavaly januárban négy kísérleti kommunikációs szatellitet lőttek fel Föld körüli pályára. Tették ezt annak ellenére, hogy a kilövési kérelmet a hatóság korábban elutasította, arra hivatkozva, hogy abból nem derül ki, pontosan milyen megoldással gondoskodna a cég az objektumok nyomon követéséről, irányításáról. Ezt a hatóság kockázati tényezőként értékelte, ezért nem adta hozzájárulását a művelethez.

A 2016-ban, a Google és az Apple korábbi szakemberei által alapított cégnek ez azonban nem szegte kedvét, és tavaly Indiában felküldték a berendezéseket.

Az utólagos vizsgálat kiderítette, hogy a cég a műholdakat be is üzemelte, azokkal engedély nélküli adatforgalmat bonyolított le, és még egy kísérleti időjárás-ballonnal is engedély nélküli teszteket folytatott.

A cég azt közölte, a büntetés ellenére nem tett le céljáról, vagyis arról, hogy olcsó internetes szolgáltatást valósítsanak meg műholdak segítségével.

Ehhez mintegy 100 szatellitet kívánnak pályára állítani.

Azt is elmondták, tavaly augusztusban a hatóság - a korábbi szabálytalan kilövés részleteinek feltárása után - kiadta az engedélyt arra, hogy újra beüzemeljék a már fellőtt objektumokat. A Swarm nyilatkozatában azt írta, szorosan együttműködnek a hatóságokkal, és objektumaik 100 százalékban nyomon követhetők a továbbiakban. Azt is közölték, elfogadják a hatóság döntését a bírságról.