Ügyfelek millióit érték el az MNB pénzügyi tudatosságot erősítő kampányai

A Magyar Nemzeti Bankkal (MNB) együttműködő tíz partnervállalat társadalmi felelősségvállalási programjainak is köszönhetően a jegybanknak az elmúlt másfél évben több millió magyarországi fogyasztó számára sikerült eljuttatnia a pénzügyi tudatosságot erősítő kulcsüzeneteit. Az MNB e cél érdekében 2019-ben is folytatja Pénzügyi Navigátor kampányait, írja a jegybank közleményében.

Az MNB 2017 márciusában indította el, s azóta évente több alkalommal szervezi meg a fogyasztók pénzügyi tudatosságát erősítő, a hazai pénzügyi kultúra fejlesztését szolgáló országos Pénzügyi Navigátor kampányait. Ezek legfontosabb csatornái – a kis volumenű fizetett online hirdetéseken túl – a társadalmi felelősségvállalási programjaik keretében a jegybankkal együttműködő partnervállalatok saját, ingyenesen rendelkezésre bocsátott felületei.

Az elmúlt két évben az ALDI, Auchan, CBA és Príma, Decathlon, MediaMarkt, SPAR, TESCO áruházláncok, illetve az All You Can Move Sportpass, a Magyar Posta és a Volánbusz felelős közreműködése, társadalmi elkötelezettsége tette lehetővé, hogy ügyfélforgalmi helyiségeikben (összesen több mint 1200 hazai boltban, postafiókban, ügyféltérben) a jegybank szóróanyagokat, plakátokat helyezzen ki vagy a fogyasztók pénzügyi tudatosságát erősítő tájékoztató kisfilmeket vetítsen.

Több társaság emellett saját – a széles nyilvánosságnak szóló – hírleveleiben, magazinjaiban is népszerűsítette a felelős fogyasztói magatartás fontosságát a pénzügyek terén.

Mindezeket együttesen a mérések szerint több mint 500 millió alkalommal tekintették meg a magyarországi ügyfelek.

A nyomtatott anyagokon túl a partnercégek saját online felületeiken több mint 200 ezer fogyasztót értek el.

Mindezek mellett a vállalatok – az MNB együttműködésével – belső kommunikációs kampányokat is indítottak. A munkatársaik számára szervezett családi napokon, saját munkatársaiknak szóló online, szociális média és nyomtatott felületeiken, hírleveleikben, illetve belső LCD TV hálózaton további bő 60 ezer munkavállalót tájékoztattak fontos pénzügyi témákról.

A jegybank mindezeken túl a Honfoglaló online társasjátékban való folyamatos jelenlétével jelenleg is potenciálisan mintegy 600 ezer fogyasztót ér el a pénzügyi tudatosságra vonatkozó, az edukációt szolgáló kérdéseivel.

Az együttműködések révén összességében eddig elsősorban az offline pénzügyi fogyasztóvédelmi üzenetek jutottak el hatékonyan a fogyasztókhoz, ugyanakkor ezek tudatosítását hatékonyan segítették az elektronikus csatornák is.