Van egy ország, amely szinte csak megújuló energiákat használt idén

Csak egyetlen nappal, de így is megdöntötte 2015-ös rekordját Costa Rica. Az ország abban az évben 299 napig kizárólag megújuló energiákkal működött. Idén elérték a 300 napot.

A közép-amerikai ország különösen gazdaság folyóvizekben. Ahogy a Newsweeek is említi, a vízenergia meghatározó az ország energiafordulatában.

Az országban megújuló forrásokból kinyert energia 78 százaléka a vízenergia hasznosításához köthető.

Ezt követi a szél- és a geotermikus energia, 10-10 százalékos részesedéssel. A napenergia és a biomassza haszonsítása csak 1-1 százalékkal járul hozzá a megújuló energiák termeléséhez.

Úgy tűnik, ilyen eredmények mellett mint az idei,

Costa Rica hamarosan végleg maga mögött hagyhatja a leginkább környezetkárosító szenet és a földgázt, legalábbis az energiatermelésben.

Az idei 300 napos rekordot a következő években még feljebb kívánják tornászni.

Ám energetikai és a környezetvédelmi szakértők is megjegyzik: a megújuló energiák nemzetközi viszonylatban is példaértékű hasznosítása egyelőre csak a villamos energia termelésére terjed ki. A földgázt továbbra is használják a fűtésben, amelyre a klímatikus adottságok ellenére is szükség van Costa Ricában.

Továbbá van még egy vonatkozás, melyet nem lehet elhallgatni a közel 5 millió lakosú ország energetikai ügyeivel kapcsolatban. Ez pedig rekordsebességgel növő olajigénye, mely elsősorban annak köszönhető, hogy rohamosan nő az utakon közelekedő gépjárművek száma. Ezeknek alig 2 százaléka hibrid vagy elektromos hajtású, a döntő többsége hagyományos benzines üzemű.

Szinte elrejtőzik előlünk az az ellentmondás, hogy minden energiaszükségletünk nagyjából 70 százaléka az olajhoz köthető" - jegyzi meg Dr. Monica Araya, egy helyi, fenntarható fejlesztéssekkel foglalkozó szakember.

Costa Rica teljes energiaigényének egyelőre csak 25-30 százalékát teszi ki a lassan valóban 100 százalékig megújuló energiákon nyugvó villamos energia termelés.