A várakozásokat is felülmúlta a hazai gazdasági növekedés

Rég nem zárt olyan jó évet a magyar gazdaság, mint 2018-ban. A negyedik negyedéves adatokra ugyan még várni kell, de a harmadik negyedév 5,2 százalékos bővülése alapján már most látható, hogy kivételes év áll mögöttünk. Mindez külső és belső tényezők eredménye, melyet az alábbiakban gyűjtöttünk össze.

Várakozáson felül teljesíthet az év végéig a magyar gazdaság. A legmeglepőbbnek a harmadik negyedév kiugróan magas bővülése mondható, hiszen a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) nyers adatai szerint a szezonális és naptárhatással korrigált érték 5,2 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi értéket.

Ez duplája az uniós átlagnak, s ezzel a leggyorsabbak között van hazánk növekedése a 28 tagállam közül. A friss adatok még a legoptimistább előrejelzéseket is meghaladták - az átlagos elemzői várakozásnál pedig fél százalékponttal magasabbak.

Leginkább a Takarékbank elemzője, Suppan Gergely találta el az emelkedés mértékét: az ő becslése mindössze 0,27 százalékkal maradt el a tényleges adattól, de jól mérték fel az évet az Unicredit elemzői is, ésa jegybanki szakemberek is mindössze 0,3 százalékpontot tévedtek.

A kedvező adatot értékelve a legtöbb elemző emelte az idei év egészére várt gazdasági bővülési ütemet: a GDP növekedése a konszenzus szerint éves szinten is legalább 0,3 százalékponttal magasabb lehet, mint a költségvetésben rögzített 4,3 százalék.

A friss adatokat ismeretében - érdekes módon - a Századvég Gazdaságkutató és a GKI Gazdaságkutató Zrt. egyaránt 4,6 százalékra emelte az egész évre várt GDP-növekedés ütemét. Arra, hogy a két elemző intézet hasonlóképpen látja a magyar gazdaság helyzetét, korábban csak kevés példa volt. Örvendetes, hogy a korábban megjelent adatok után kialakult, a gazdaság éves bővülési ütemére vonatkozó 4,4 százalékos konszenzusos érték a harmadik negyedév adatainak megjelenését követően tovább javult, és már közelebb van az öt, mint a négy százalékhoz.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) szakértői a két kutatóintézet elemzőinél valamivel bátrabbak voltak, s a tavalyi 4,1 százalékos gazdasági bővülést követően 4,7 százalékos bruttó hazai termék növekedéssel számolnak az idei év egészében.

Nézzük 2018 legfontosabb makrogazdasági mutatóit a KSH eddig kiadott jelentései alapján:

GDP-növekedés (előrejelzés): 4,6 százalék

Munkanélküliségi ráta: 3,7 százalék

Foglalkoztatottak száma: 4,5 millió fő

Új állások száma a versenyszférában: 109 ezer

Bruttó átlagkereset: 322.800 forint

Nettó átlagkereset: 215.500 forint

Bérnövekedés üteme: 11,3-11,7 százalék

Lakossági reáljövedelem emelkedése: 6,1 százalék

Infláció: 2,8-2,9 százalék

A háztartások fogyasztásának emelkedése: 5,4 százalék

A beruházások növekedése: 16,8 százalék

Az infláció tekintetében fontos megjegyezni, hogy jegybanki elemzők szerint - bár idén az infláció havi szinten többször átlépte a háromszázalékos célértéket - várhatóan 2,8 százalékos drágulás lesz, ami az MNB által meghatározott háromszázalékos célértéken belül van.

Ezen túlmenően felhívják a figyelmet, hogy a gazdaság fundamentumai kifejezetten erősek, illetve hogy folytatódott a felzárkózás a fejlett gazdaságokhoz. Ugyanakkor megemlítik, hogy a magyar gazdaság bővülése a következő évtől fokozatosan lassulni fog.

A jegybank Makroprudenciális jelentésében ezzel párhuzamosan azt is kiemelik, hogy a lakásárak emelkedése és a lakáshitelezés egymást erősítő hatásának köszönhetően az árak átmenetileg az egyensúlyi szint fölé is emelkedhetnek. Felhívják a figyelmet, hogy amennyiben ebben a szituációban túlságosan sok hitelt helyeznek ki a bankok, akkor az egyensúlyi helyzethez való visszatéréskor a lakásvagyon értéke leértékelődik, ami gondokat okozhat a bankok számára.

A Századvég Gazdaságkutató elemzése szerint a kiugró növekedés mögötti részleteket vizsgálva világosan látható, hogy abban komoly szerepe volt a lakossági fogyasztás bővülésének, illetve a beruházási kedv fellendülésének.

Számításaik szerint a háztartások fogyasztási kiadásai 5,4 százalékkal nőhetnek az idei évben. Ez pedig elsősorban annak köszönhető, hogy a nettó bérek várhatóan legalább 11,3 százalékkal emelkednek az idei évben. A növekedést a munkaerőhiány mellett a szociális hozzájárulási adó összességében 2,5 százalékpontos csökkentése, a minimálbér és a garantált bérminimum 8, illetve 12 százalékos emelkedése, illetve az állami szféra bérrendezései segítik elő.

A beruházások bővülési üteme is magasabb a korábban várt értéknél, hiszen idén 16,7 százalékkal emelkedett nagyságuk. A jelentős növekedés az állami és a magánszféra uniós és saját forrásból végrehajtott beruházásainak köszönhető, de ezen túlmenően az alacsony kamatkörnyezet is segítette az állami és vállalati fejlesztéseket. A beruházásokhoz kapcsolódóan érdemes kiemelni, hogy az építőipar hozzáadott értéke az előző év azonos időszakához képest 27,5 százalékkal nőtt, tehát az ágazat a munkaerőhiány mellett is képes volt a növekedésre.

A nemzetközi folyamatok, azon belül is a német gazdaság viszonylagosan lassú, az előző negyedévtől elmaradó harmadik negyedévi bővülése magyarázza, hogy a kiugró adathoz az elmúlt három hónapban nem tudott hozzájárulni a külkereskedelem. Ezt a hatást erősítette, hogy eközben a fogyasztás bővülése és beruházások értékének emelkedése az import emelkedéséhez vezetett.

Összességében elmondható, hogy 2018-ban - a lanyha euróövezeti bővülés ellenére is - kifejezetten kedvező külső környezet is segítette a magyar gazdaság fejlődését, amiből az egyik legnagyobb jelentőségű a még mindig alacsony kamatkörnyezet.

A fontosabb eseményekhez tartozik, hogy két nagy jelentőségű és volumenű beruházást is bejelentettek idén: az egyik a BMW, a másik a Jaguár beruházása. Csak a BMW önmagában 0,3 százalékponttal járulhat hozzá a GDP növekedéséhez a 2022-ig tartó periódusban elemzők szerint.

A másik kiemelendő esemény az ország aranytartalékainak megtízszerezése, melyet még októberben jelentett be az MNB. Az új mennyiség 31,5 tonna, jelenlegi árfolyamon mintegy 1,24 milliárd dollár, ami a nemzetközi tartalékokon belül négy százalék.

A költségvetéssel kapcsolatban elemzők többsége 2,1-2,3 százalék körüli hiánnyal számol, a folyó fizetési mérleg többlete pedig tartósan fennmaradhat.