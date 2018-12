Ezek voltak idén a legdrágább magyar ingatlanok

A lakáspiac 2018-ban is erős tempót diktált, a kereslet nem lanyhult, az árak is feljebb kúsztak, és kiemelkedő esetekre is bőven volt példa - derül ki az Ingatlan.com év végi összefoglalójából, amely az öt legdrágábban kínált és jelenleg eladásra váró ingatlant, valamint 2018 leggyorsabban eladott lakásait és házait mutatja be.