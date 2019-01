Kiemelkedően teljesített tavaly a magyar tőzsde

Az év utolsó hónapja kissé lanyhább kereskedést és egy helyben toporgó árakat hozott a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényszekciójában, ám az év egészében a BÉT így is sokkal jobban teljesített, mint a legtöbb európai börze. Miközben ugyanis 2018 a feltörekvő piacokon erősebb, míg a fejlettebb piacokon mérsékeltebb áresést hozott, a pesti parkett ezzel szemben az év egészét tekintve pluszban tudott maradni.

Kedvező hír, hogy az azonnali részvényszekcióban az összesített forgalom nőtt, még ha a változás nem is volt számottevő: 196,7 milliárd forint volt az összesített forgalom, ami napi 11,6 milliárd forintos átlagos forgalomnak felel meg.

A napi aktivitás így bőven meghaladta a bázist, de a kiugró novemberi adatoktól elmaradt. A brókercégek kereskedési rangsorában fej-fej mellett meneteltek az éllovasok, vagyis a Concorde, a Wood és az Erste.

A brexit és a Fed a középpontban

A nemzetközi tőkepiacokon a decemberi évzárás olyan volt, mint az év egésze. Összességében estek a részvénypiacok, és a globális növekedési kockázatokat jól mutatta, hogy a világ két legfontosabb áruja közül az olaj kifejezetten sokat gyengült, míg az arany már drágult. Ez általában a visszaesés és nem az impozáns növekedés előhírnöke

A befektetők a legnagyobb figyelmet decemberben is azoknak a folyamatoknak szentelték, mint az év korábbi időszakában: enyhülhet-e a brexittel kapcsolatos bizonytalanság, hogyan változik a Fed hangulata és miként érdemes értékelni az egész tőkepiac számára irányt mutató amerikai technológiai papírokat.

A tavalyi év utolsó hónapjában a brexittel és a technológiai papírokkal kapcsolatban negatív hírek érkeztek, csak az ismét kamatot emelő Fed kommunikációjában bukkantak fel tőkepiaci szempontból pozitívabb jelek. Egyre általánosabb nézet, hogy az amerikai jegybank szerepét betöltő intézmény 2019-ben nem feltétlenül fogja tudni ilyen ütemben emelni a kamatokat.

Magyarországon decemberben a blue chipek jól tartották magukat, de a hónap egészét nézve a tőzsdeindex a tendenciákat tekintve gyakorlatilag egy helyben maradt: minimális leértékelődést mutatva, 40 109 pontról, 39 139 pontig csorgott le.

Az év utolsó havában az ünnepek és a kevesebb kereskedési nap miatt nem ritka az alacsonyabb forgalom. Ezúttal is ez történt, a decemberi 196,7 milliárd forintos részvényforgalom jelentősen alulmúlta a megelőző hónap kiugró, 348,5 milliárd forintos értékét, és kicsit alatta maradt a bázis 193,9 milliárd forintos forgalmának is. Ugyanakkor a 11,6 milliárd forintos napi átlagos forgalom már meghaladta a 10,2 milliárd forintos 2017. decemberi értéket.

Igaz a megelőző hónap 17,4 milliárd forintos napi átlagától természetesen ez az érték is elmaradt.

Fontos újdonságok a BÉT-en

Az év utolsó hónapja több fontos tőzsdei újdonságot is hozott. Sikeresen zárult a börze jelzáloglevél-indexeinek egyéves tesztidőszaka, a Budapesti Értéktőzsde december elejétől már hivatalosan is kalkulálja ezt az indexcsaládot. Emellett lezajlott két nagyon fontos bevezetés is. A BÉT bemutatta a termékpaletta legújabb tagjait, egyrészt az új, jüan alapú strukturált kötvényeket, valamint december 5-én megindult a kereskedés a BÉT Xtend piacán a Megakrán részvényekkel.

Az év utolsó hava a számvetés időszaka is, és a Budapesti Értéktőzsde 2018-as éve bővelkedett jó hírekben. A vezető részvények decemberben is, csakúgy, mint az év nagy részében, sok jó hírrel szolgáltak, és stabilak maradtak.

Az OTP 101,7 milliárd forintos forgalom mellett enyhén korrigált, a bank erejét mutatja, hogy immár kedvezőbb értékeléseken forog, mint regionális versenytársai, a cseh vagy a lengyel bankok. A Mol 34,4 milliárd forintos forgalom mellett havi szinten 2,7 százalékkal visszaesett, de a társaság fundamentálisan kiváló állapotban van. Talán egyedül a Richter Gedeonnak volt nehezebb időszaka: decemberben a Richter értéke 3,5 százalékkal csökkent. A Magyar Telekom is korrigált egy kicsit, de ez érthető a korábbi nagy emelkedés után.

A kisebb forgalmú papírok között két hónapon át a 4iG informatikai részvény vezette az áremelkedést, decemberben a befektetők profitot realizálhattak, mert a részvény kiugró forgalom mellett 24,8 százalékot veszített az értékéből. Ezúttal a kisbefektetők inkább a Plotinusra ugrottak rá, hiszen a cég 48,4 százalékot drágult ebben a hónapban. Lassan új cégnevet is megtanulhatunk a tőzsdén, az Altera például bejelentette, hogy AutoWallis elnevezéssel folytatja a pályafutását.

A befektetési szolgáltatók forgalmi versengésében a Concorde Értékpapír ezúttal 89,3 milliárd forintos duplikált forgalmat tudott felmutatni, ezzel megelőzte a Wood & Companyt (87,8 milliárd forint) és az Erstét is (76,5 milliárd forint).

Milyen év volt 2018?

Ami 2018 egészét illeti, három kimagasló év (2015, 2016, 2017) 44, majd 34, végül 23 százalékos indexemelkedése után 2018-ban a BUX valamelyest visszaesett ugyan, ám ennek mértéke mindössze 0,6 százalék volt. Ha a historikus adatokat nézzük, akkor a BUMIX- és a CETOP-index sem panaszkodhatott.

A BUX-index elmúlt tízéves hozamait külön-külön vizsgálva, az utolsó négy esztendő teljesítményének köszönhetően nemcsak a régióban, de világszinten is még mindig kiemelkedő teljesítményt nyújtott a vezető magyar index.

A tavalyi év megmutatta a Budapesti Értéktőzsde, illetve a magyar tőzsdei cégek erejét. Egy nagyon hektikus, sokszor kifejezetten rossz piacon ütésállónak bizonyulni nagyon szép eredmény.

A forgalmi adatok erősek maradtak, igaz a bázist csak kismértékben tudták felülmúlni. 2018-ban a Budapesti Értéktőzsde azonnali részvénypiacának forgalma a megelőző évi 2690 milliárd forintról, 2791 milliárd forintra duzzadt, ami 3,7 százalékos növekmény.

A befektetők érdeklődése nem változott, a részvények közül 2018-ban is az OTP, a Richter, a Mol, az Opus és a Magyar Telekom forgalma emelkedett ki.