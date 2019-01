Ezek voltak a hazai ingatlanpiac 2018-as rekordjai

A tavalyi, 2018-as esztendő is bővelkedett különlegesebbnél különlegesebb ingatlanokban, amelyből a Duna House összeválogatta a „legeket", legyen szó akár a legolcsóbb, akár a legdrágább, legkisebb vagy épp a legnagyobb otthonról, amelyet értékesítettek.

A teljes piacot vizsgálva a várakozásoknak közel megfelelően változott az ingatlanpiac, az árak a vártnál nagyobb mértékben nőttek, a tranzakciószám tekintetében megmaradt a növekvő tendencia - írja az ingatlankereskedői hálózat Origóhoz eljuttatott közleményében.

A fővárosi "legek"

Bármely hihetetlennek tűnik, Budapesten már 6 millió forintért is lehetett lakást találni idén. Igaz, nem egy luxusvillát kapott a vevő ezért az összegért, de egy lakható állapotú, 30 négyzetméteres, könnyűszerkezetes téglaingatlan tulajdonosa lett a XXI. kerületben.

A legdrágább fővárosi ingatlan 73-szoros áron, azaz

440 millió forintért kelt el a II. kerületben.

A 600 négyzetméteres, 6 hálószobás liftes családi házban természetesen saját teremgarázs és úszómedence is helyet kapott. Lakások között is lehetett válogatni 200 millió forint felett. Egy 250 millió forintért eladott, közel 120 négyzetméteres I. kerületi lakásnál, a luxuskivitelezés mellett és az 50 négyzetméteres teraszról látható csodálatos látvány miatt is kellett 2 millió forint feletti négyzetméterárat fizetni.

A legkisebb vásárolt lakás csupán 8 négyzetméteres volt, amely a XIII. kerület belvárosi részén található.

A legnagyobb ingatlan pedig, amelyet 2018-ban a Duna House értékesített, egy 800 négyzetméteres épület volt Komárom-Esztergom megyében, amely méretéből kifolyólag a jövőben alkalmas lehet panziónak, társasháznak, nyugdíjas otthonnak, munkásszállónak is.

A legrégebben épült, idén tulajdonosváltáson átesett otthon 284 éves volt, és Sopronban található. 2018-ban számos legújabb lakás került új tulajdonoshoz, köszönhetően a nagy építkezési volumennek.

Jelen piaci körülmények között olyan ingatlanokra is találhattunk vevőt, amelyre néhány évvel ezelőtt lehetetlen lett volna" – nyilatkozta Benedikt Károly, a Duna House Marketing és PR vezetője. „Az ingatlanpiac az előrejelzések szerint nem csendesedik jövőre sem, így várhatóan 2019-ben is lehet majd válogatni a különleges tranzakciók között" - tette hozzá a cég munkatársa.

A vidéki ingatlanpiac legkülönösebb üzletei

A válság utáni tavalyi rekordszámú ingatlan-adásvételt az idei forgalom nagy valószínűséggel meg fogja haladni, a január-november közötti időszak idén 3 százalékkal erősebb, mint az egy évvel ezelőtti.

A panellakások ára évről évre közelíti a használt téglaingatlanok árát, sőt, vidéken a két lakástípus négyzetméterárának átlaga már közel azonos.

A fővárosban a téglalakások 24,8 százalékkal drágábbak, mint a panelek, de ez a különbség egy évvel korábban még 28 százalékos volt. Az idei év elején a Duna House 10 százalék körüli áremelkedést jósolt 2018-ra, amely beigazolódni látszik. Az országos átlag 11,8 százalék volt, ám Budapest és vidék, valamint az egyes ingatlantípusok között bőven akadtak különbségek.

Az élénk piacot alátámasztja, hogy az értékesítéshez szükséges idő is folyamatosan csökkent.

Paneleket már 2-2,5 hónap alatt el lehet adni, míg a téglaingatlanok tulajdonoscseréjéhez 3-4 hónapra van szükség a legfrissebb adatok szerint.

Az eladott ingatlanok közül a használt téglalakások ára nőtt legkisebb mértékben. Budapesten 14,2 százalékos növekedés után 2018-ban 553 ezer forint az átlagos négyzetméterár, vidéken 7,7 százalékos emelkedést követően 234 ezer forint volt az átlag. A házak drágulásának mértéke nem sokkal tér el a használt téglalakásokétól, Budapesten 14,7 százalék, vidéken pedig 10,7 százalék volt ennek nagysága. Az átlagos négyzetméterár azonban messze elmarad a téglaingatlanokétól, a fővárosban 366 ezer, míg vidéken 147 ezer forint a 2018-as átlag.

A panellakások négyzetméterárának növekedése igazán nagymértékű volt, Budapesten meghaladta a 20 százalékot (21,5 százalék), de vidéken is ennél a típusnál volt a legnagyobb mértékű az áremelkedés (12 százalék). Így tovább csökkent a panellakások és a téglaingatlanok ára közötti különbség, vidéken gyakorlatilag ugyanannyit kellett a két típusért fizetni (232-234 ezer forintot négyzetméterenként). Budapesten a panelek átlagos négyzetméterára már bőven 400 ezer forint fölött jár.