Ez az ország lehet idén a világgazdaság gyenge pontja

Az Európai Központi Bank (EKB) friss helyzetértékelése szerint a globális gazdasági növekedés lassulni kezdett. Japánban és egyes feltörekvő piaci országokban ennek már látható jelei is vannak. Az Egyesült Államokban egyelőre még kitart a lendület, Kínából viszont kedvezőtlen hírek érkeztek.

Az eurózónában is lassabb növekedésre számítanak a következő időszakban, a feldolgozóipari beszerzési menedzser indexek 2018. eleje óta folyamatosan csökkennek, és a fogyasztói bizalmi mutatók is lefelé vették az irányt a negyedik negyedévben.

Ugyanakkor a fejlett piacokon nem számítanak nagyobb visszaesésre, a következő két évben stabil maradhat a növekedés.

Az elemzés kitért a kelet-közép-európai térségre is: továbbra is erős növekedést várnak a régiónkban, amit a részben uniós finanszírozású beruházások mellett az élénk lakossági fogyasztás is támogat majd.Az inflációs kilátásokat lefelé szorítja az olaj világpiaci árának csökkenése, ami ellensúlyozza a feszes munkaerőpiacok és az élénkülő fogyasztás felfelé mutató hatásait.

Az Equilor Befektetési Zrt. Origónak megküldött elemzése kitér arra, hogy az EKB várakozásai szerint az eurózónában tovább csökkenhet a munkanélküliségi ráta, bár ennek üteme is lassulhat, mivel egyes országokban és ágazatokban mérséklődött a munkaerőhiány.

Fontos tényező, hogy másfél év után decemberben ismét az 50 pontos határérték alá süllyedt a Caixin, a 430 kis- és közepes vállalat megkérdezésén alapuló, kínai feldolgozóipari beszerzési menedzser index. A novemberi 50,2 pontos indexérték után 0,1 pontos növekedést várt az előzetes konszenzus, ezzel szemben 49,7 pontra süllyedt a mutató.

A felmérés összhangban van a kínai statisztikai hivatal által közzétett felméréssel, a vállalatvezetők több területen zsugorodásról adtak számot, elsősorban az új megrendelések számában.A negatív folyamatok jól mutatják a kínai gazdasági növekedés megtorpanását, aminek egyik okozója az Egyesült Államok által indított kereskedelmi háború. A lefelé mutató kockázatok csökkentéséhez sürgős kormányzati beavatkozásra lehet szükség Kínában.