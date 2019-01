A Nestlé is beszáll a húsmentes hamburgerüzletbe

Két nagy élelmiszeripari óriás az amerikai Carl's Jr. és a svájci Nestlé is csatlakozott a Beyond Meat által forgalmazott növényi alapú hamburgert kínáló cégek táborához. Ráadásul a gyorséttermi lánc - aCarl's Jr. - több mint ezer helyszínén már kapható is a tisztán növényi alapú hússal készült étel különleges változata.

A Szilícium-völgyben, a Beyond Meat startup által kifejlesztett eljárásnak köszönhetően a növényi alapú hamburgerhús glutén és szójamentes, alacsonyabb telített zsírsav tartalommal rendelkezik, mint a hagyományos marhahús, mégis 20 gramm fehérjét tartalmaz, miközben igazán füstölt, húsos íze és állaga van.

Az amerikai gyorsétteremlánc, a Carl's Jr. ezt a növényi alapú terméket ötvözte egyik legismertebb szendvicsével, a Famous Starral. Az új Beyond Famous Star igazi korszakalkotó az élelmiszer iparágban, büszkék vagyunk rá, hogy felvehettük éttermünk kínálatába" – nyilatkozta Jason Marker, a Carl's Jr. anyacégének, a CKE Restaurants vezérigazgatója a Sustainable Brands-nek.

A növényi húst tartalmazó szendvicsért két dollár extra díjat kell fizetniük a vásárlóknak.

Az egyik szupermarket felmérése szerint a Beyond Burger készítmények mellé a vásárlók továbbra is fogyasztanak állati alapú fehérjét tartalmazó termékeket, vagyis a húsfogyasztók továbbra is megvásárolják kedvencüket, azonban egyre több növény alapú élelmiszer fogy.

A Nestlé pedig a céggel közösen saját szendvicsét fejlesztette ki, ami szója- és búza alapú, és Garden Gourmet néven vezetik be a cég termékkínálatába tavasszal. Egy 2018 elején közzétett jelentés megállapította, hogy a Nestlé az egyik legjelentősebb élelmiszeripari vállalat (a Tescóval együtt), amely képes az alternatív fehérjék iránti növekvő keresletet kiaknázni.

A Nestlé ráadásul az elmúlt két évben két olyan céget (a kaliforniai Sweet Earth, valamint az equadori Terrafil) is megvásárolt, amelyek növényi alapú élelmiszerek előállításával foglalkoznak.

Laurent Freixe az amerikai régió vezérigazgatója elmondta a Bloombergnek, hogy a svájci cég növényi alapú élelmiszereket tömörítő üzletágának bevétele egy évtizeden belül elérheti az egymilliárd svájci frankot. „A vegetáriánus életmód még soha sem volt ennyire népszerű" – tette hozzá Stefan Palzer, a Nestlé technológiai igazgatója.