Újabb fordulat jöhet a hazai tőzsdén?

Rendkívül fontos támaszok közeléből fordult a legtöbb vezető részvény árfolyama az év első kereskedési napján, és a grafikonok technikai képe alapján jó esély van a pozitív folytatásra. Természetesen ehhez a nemzetközi befektetői hangulat javulására is szükség lehet, de szembetűnő a hazai részvénypiac felülteljesítése. Az Equilor Befektetési Zrt. elemzői szerint a vezető részvények közül az OTP elérheti a történelmi maximumát 11 850 forintnál, a Mol esetében a 3 124 forintos szint áttörése esetén számíthatunk nagyobb emelkedésre. A Richter grafikonja is ígéretes, illetve a Magyar Telekom chartján is megjelent egy pozitív technikai alakzat.

OTP Bank

trend: emelkedő - volatilitás: közepes

Fontos támasz közeléből fordult a bankpapír árfolyama a héten, amely a 11 100-11 200 forintos tartomány volt, a korábbi minimum, és a novemberi emelkedő hullámra mért, 38,2 százalékos Fibo-szint. Sikerült a 30 napos mozgóátlagot is átlépni, így a további emelkedés lehetőségére utal a technikai kép. Amennyiben a nemzetközi befektetői hangulat nem romlik el ismét a jövő hét elején, hamarosan elérhető lehet a történelmi maximum, 11 850 forintnál.

Támasz: 11 124 Ft (Fibo 38,2%), 11 167 Ft (MA 50), 11 506 Ft (MA 30)

Ellenállás: 11 850 Ft (ATH)

Richter

trend: emelkedő - volatilitás: közepes

A gyógyszergyártó árfolyama is meghatározó támaszról fordult, az 50 és a 30 napos mozgóátlag, illetve az október óta tartó emelkedő trendvonal alsó trendvonala is 5 400 forint felett található. A következő fontos ellenállás rövid távon 5 600 forintra tehető, ennek áttörése esetén folyatódhat az emelkedés a felső trendvonal irányába, mely megegyezik a tavaly februárban hagyott rés alsó szélével, 5 915 forintnál.

Támasz: 5 426 Ft (MA 50), 5 486 Ft (MA 30, alsó trendvonal), 5 500 Ft

Ellenállás: 5 600 Ft, 5 915 Ft (rés alsó széle)

Mol

trend: emelkedő - volatilitás: közepes

Meghatározó támasz közelében található az árfolyam, a tavaly május óta tartó emelkedő trendcsatorna alsó trendvonala jelenleg 3 075 forintnál húzódik, melyet erősít az 50 napos mozgóátlag is. Az elmúlt napokban ez a támasz sikerrel állította meg a csökkenést, kisebb pozitív korrekció indult. A további emelkedés előtt a 30 napos mozgóátlag szignifikáns áttörése esetény nyílna meg a tér, mely 3 124 forintnál található most. Ez esetben akár a 3 250-3 300 forintos szintek is elérhetőek lehetnek néhány héten belül.

Támasz: 3 075 Ft (alsó trendvonal, MA 50)

Ellenállás: 3 124 Ft (MA 30), 3 189 Ft (felső BB), 3 300 Ft (felső trendvonal)

Magyar Telekom

trend: emelkedő - volatilitás: magas

Ismét felfelé indult a távközlési vállalat árfolyama, de a mozgás ezúttal is megakadhat a 456-458 forintos tartományban. Kisebb erőgyűjtés után azonban van esély az említett szint áttörésére, mivel az elmúlt hetekben látható mozgás megfelel a zászló alakzat szabályainak. A 458 forintos szint átlépése esetén akár a 480-490 forintos tartomány is elérhető lehet a technikai kép alapján.

Támasz: 444 Ft (MA 30)

Ellenállás: 456-458 Ft (lokális maximum), 473 Ft (tavaly februári maximum)