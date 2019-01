Rengeteg pénzbe kerül az egyes országoknak az, ha a munkavállalók kialvatlanul látják el feladataikat munkahelyükön. A kevés alvás nemcsak az egészségre, hanem a munkateljesítményre is hatással van, ez pedig számszerűsíthetően gyengíti a gazdasági teljesítményt.

Az egyik legnagyobbat Japán gazdasága bukik azon, hogy a cégeknél és az állami szféra intézményeiben olyan munkavállalók állnak neki napi teendőiknek, akik nem aludtak eleget, írja a The Guardian. A munkahelyeken való bóbiskolás, álmosság, általános gyengülése a munkateljesítménynek és a koncentrációnak nem kevés pénzébe kerül a világ az USA és Kína mögötti harmadik legnagyobb gazdaságának.

A szundipénz egy évben a GDP 2,92 százalékára, azaz mintegy 138 milliárd dollárra rúg a felkelő nap országában.

Ez rengeteg pénz, nagyjából 37 ezer milliárd forint, a bruttó hazai össztermékhez viszonyított arányát tekintve pedig listavezető.

A munkahelyi álmosság azonban több más fejlett gazdaságú országot is sújt. A RAND Corporation készítette tanulmányból kiderül, hogy abszolút értékben az USA-nak kerül legtöbbe a jelenség. Itt éves szinten a GDP 2,28 százalékát bóbiskolják el a kialvatlan dolgozók, ami viszont közel háromszorosa a japánok munkahelyi szendergésének.

Az USA-nak 411 milliárd dollárjába kerül évente az, hogy a dolgozók nem alszanak eleget.

De ahogy az alábbi ábra mutatja, más fejlett OECD-tagországokban is komoly problémát okoz a jelenség. A brit és a német gazdaság is sokat bukik rajta, de még Kanada is súlyos milliárdokat veszít azon.

A kevés alvás komolyan visszaveti a produktivitást. Az elemzők azt is kiszámolták, hogy az Egyesült Államokban évente nagyjából 1,2 millió munkanap elvesztésével egyenlő az, hogy a munkavállalók nem alusszák ki magukat. Japánban ugyanez a mutató 600 ezer napot jelent, míg a briteknél és Németországban 200 ezer napot. Kanadában 80 ezer munkanappal dolgoznak kevesebbet a munkavállalók ezért.

Egy 28 országra kiterjedő felmérés kimutatta, hogy a japán férfiak és nők alszanak a legkevesebbet, átlagosan 6 óra 35 percet éjszakánként. Ez 45 perccel kevesebb, mint a nemzetközi átlag. Ez alapján az elemzők azt állítják, hogy

a japán a világ kialvatlanságtól leginkább szenvedő nemzete.

Összehasonlításként, a finn nők átlagosan egy órával többet alszanak. De az észteknél, a belgáknál, Ausztriában, Hollandiában és Franciaországban is valamennyivel átlag fölötti az alvási óraszám.

Ugyanakkor a témával foglalkozók szerint már az alvási idő kis meghosszabbítása is jelentős gazdasági hatással jár. A számítások szerint, ha a 6 órás alváshosszt sikerül 7 órára emelni, az 226 milliárd dollárt adna hozzá évente az USA, közel 76 milliárd dollárt Japán, 34 milliárdot Németország, 30-at a brit és 12 milliárd dollárt Kanada gazdasági teljesítményéhez.

Űgy tűnik, a probléma súlyával az attól leginkább érintett japánok is tisztában vannak. Egy helyi, egészségügyi termékeket gyártó vállalat felmérése szerint a japánok 93 százaléka gondolja úgy, hogy 20 éves életkora fölött már nem aludta meg a szükséges időt.

Egyes japán vállalatok pedig házilag próbálnak segíteni a helyzeten. Például a Nextbeat, egy informatikai szolgáltatásokat nyújtó vállalat,

stratégiai alvószobákat

rendezett be munkavállalóinak, egyet a nőknek, egyet a férfiaknak. A tokiói székhelyű cég kényelmes kanapékkal, pihentető háttérzenével és nyugtató aromákkal próbál segíteni azoknak a dolgozóinak, akiknek már nagyon leesik a feje. A helyiségekbe telefonokat, tableteket és hasonló eszközöket tilos bevinni.