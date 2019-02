A felhőkarcolók éve volt 2018. A Visual Capitalist egyetlen, látványos ábrára gyűjtötte össze azt, mely országokban adták át a legtöbb, extrém magas épületet.

A felhőkarcolók kapcsán sokaknak még mindig New York vagy épp Chicago jut eszébe, noha e téren már nem az USA számít a világ vezető országának, ami az egy évben átadott épületek számát illeti.

A tavalyi adatok értékelésekor felhőkarcolónak számít minden, 200 méternél magasabb épület.

Ezek a tornyok komoly anyagi értéket képviselnek, és komoly szimbolikus jelentőséggel rendelkeznek.

Mivel felhúzásukhoz rengeteg pénz, nyersanyag, munkaerő és szaktudás kell, ezért igen gyakran az otthonukként szolgáló város vagy ország gazdasági erejének reprezentációjának tartják őket.

Az alábbi ábráról több érdekesség kiderül azzal kapcsolatban, mit történt a felhőkarcolók világában 2018-ban:

Kína győzött a 200 méternél magasabb toronyházak versenyében. 89 felhőkarcolót fejeztek be az országban, melyek 28 különböző városban találhatók.

Ezek magasságát összeadva 21 kilométer kapunk.

A legtöbb épület egyébként a kínai Szilícium-völgynek tartott Sencsen városában készült el, 16 torony, összesen 4173 méter magassággal. A második helyen Peking áll, 2175 méterrel és 8 épülettel.

Az USA-nak sem kell szégyenkeznie, hiszen 14 épülettel 3580 métert értek el. Az Egyesült Arab Emirátusok a harmadik, míg Malajzia és Indonézia a negyedik és ötödik helyen végzett.

Az utóbbi kettőben összesen 12 torony készült.

Ázsiában egyébként nő az építés alatt lévő felhőkarcolók száma, a feltörekvő délkelet-ázsiai gazdaságok mellett, Japánban 2 ilyen épület áll kivitelezés alatt.

Az Egyesült Államokban is növekszik a felhőkarcoló-építési láz; két évtized után, az ország ismét beszállt a minél többet, minél magasabbat akarók versenyébe. Ebben különösen New York jár az élen. A tervek szerint 2019 és 2022 között országszerte 44 felhőkarcolót fejeznek be, melynek többsége a Nagy Almában épül.