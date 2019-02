Magyar idő szerint ma éjjel lesz az idei Oscar-díj-átadó gála. Az arany szobrocska a filmes világ legrangosabb elismerésének számít, de emellett óriási gazdasági hatásai is vannak. A filmek bizonyítottan több pénzt hoznak az után, hogy Oscar-jelölést kaptak, a győztes színészek és színésznők fizetése pedig egy szempillantás alatt megduplázódik. Bemutatjuk az Oscar gazdasági hatásait, és azt, hogy pontosan mennyi pénzt ér a jelölés és a győzelem.

Az Oscar-díj egy film minden aspektusára hatást gyakorol. Jó példa erre a 2009-ben bemutatott Egy lányról című film, amelyet megjelenésekor csupán 50 moziban vetítettek az Egyesült Államokban, viszont nem sokkal az után, hogy három Oscar-jelölést is begyűjtött, már 800 moziban volt műsoron.

A Király beszéde című produkciónak is nagy segítség volt az Oscar, mert utána rövid idővel megduplázta a bevételeit. Még szembetűnőbb hatás figyelhető meg a Millió dolláros bébi esetében, amely a jelölés előtt összesen 8,5 millió dollárt hozott, utána viszont 64,9 milliót termelt.

Nem csoda tehát, hogy a stúdiók rengeteget költenek az Oscar-várományos filmek reklámozására.A 25 millió dolláros költségvetésből leforgatott Szerelmes Shakespeare esetében 15 millió dollár ment marketingre, és részben ennek köszönhetően utasított maga mögé az Oscaron olyan modern klasszikusokat, mint a 75 millió dollárból készített Ryan közlegény megmentése, vagy éppen az 52 milliós büdzsével rendelkező Az őrület határán című háborús alkotás.

1999-ben Harvey Weinstein még hatalmának csúcsán volt, de úgy tűnt, hogy a 25 millió dolláros költségvetésből forgatott Szerelmes Shakespeare bemutatása után nem lesz sok oka az örömre. A New York-i premieren a filmet jól fogadta a közönség, és a korlátozott vetítéseken nyolc moziban is 224 ezer dolláros bevételt termelt a nyitóhétvégén, ami azt jelezte, hogy az emberek kíváncsiak az alkotásra. Weinstein viszont tudta, hogy a siker kulcsa Los Angeles, ahol viszont a premier a várakozáson alul teljesített, tehát nem sikerült megnyernie az akadémia tagjait.

Weinstein emiatt legnagyobb fegyveréhez nyúlt, a már jól bejáratott marketinggépezethez, amely korábban a legjobb film Oscar-díjához juttatta Az angol beteg című filmet, és szintén e kategóriában jelöléshez segítette a cannes-i Arany Pálma-díjas Ponyvaregény-t, valamint a Síró játék-ot (mindkét alkotás forgatókönyvírói Oscart nyert). Mire a Szerelmes Shakespeare moziba került, a '99-es Oscar legnagyobb esélyese, a Ryan közlegény megmentése már öt hónapja volt műsoron, és javában zakatolt a 481 millió dolláros globális bevétel felé.

Weinstein marketingmódszereit a filmen dolgozók brutálisnak nevezték. Egyikőjük a Vanity Fairnek elmondta, hogy még sosem érzett ekkora nyomást egy stúdiótól, mint akkoriban Weinstein részéről, aki gyakorlatilag arra kényszerítette a szereplőket és stábtagokat, hogy folyamatosan álljanak a média rendelkezésére. Weinstein emellett fogadásokat és különböző rendezvényeket is szervezett a film népszerűsítése érdekében.

Mindezek együtteseként a Szerelmes Shakespeare hét díjat nyert a 71. Oscar-gálán. Ezután Weinstein kampánymódszere teljesen bevetté vált Hollywoodban, valamint ez volt az első alkalom, hogy előtérbe került a negatív kampány, vagyis a konkurencia alkotásainak lejáratása.

A Szerelmes Shakespeare pénzügyileg több szempontból is érdekes, hiszen a film költségvetése „csupán” 25 millió dollár volt, szemben például a Ryan közlegény megmentése 75 milliós büdzséjével, Weinstein mégis plusz 15 millió dollárt költött a reklámozására. Ez a film gyártási költsége 60 százalékának megfelelő összeg, akkoriban csúcsköltségvetésű filmek esetében is rendhagyónak számított, hogy egy film reklámozására a teljes büdzsé arányaiban ennyit költsenek. Végül a kosztümös alkotás világszerte összesen 289 millió dollárt hozott, Weinstein pedig precedenst teremtett: Hollywoodban az átlagos marketingköltségek egy évtized alatt elérték a 35 millió dollárt (igaz, ennek oka a tévészpotok drágulásában is keresendő, és a statisztika már 100 milliós átlagos gyártási költséggel számol).

De nem ez volt az első eset, hogy egy viszonylag kis költségvetésű alkotás sikeres lett az Oscaron. A Holdfény 2017-ben például 1,5 millió dolláros költségvetéssel (az Oscar történetének legalacsonyabb büdzséjű, nyertes filmje) volt képes nyerni, de a Rocky büdzséje sem érte el az 5 millió dollárt. Az előbbi maga mögé utasította a 47 millió dollárból forgatott Érkezés című filmet, a Rocky pedig a szintén 47 millió dollárért készített Dicsőségre ítélve című alkotást előzte meg.

A BoxOfficeQuant részletesen vizsgálta, hogy milyen gazdasági hatásai vannak az Oscar-jelölésnek és győzelemnek, valamint azt is, hogy a különböző kategóriák között milyen különbségek mutatkoznak. Az Egyesült Államokban 2000 és 2009 között bemutatott filmek átlagosan 19 millió dollár bevételt hoztak, ezzel szemben az Oscar-jelölt alkotások 73 millió dollárt.

Még nagyobb különbség figyelhető meg, ha a „legjobb film” kategóriáját vizsgáljuk, ahol egy átlagos, Oscarra jelölt film 109 milliót hozott a stúdiónak, míg a győztes pedig 143 millió dollárt. Azonban itt is akadnak kivételek. Az Egy csodálatos elme például már jóval azelőtt átlépte a 150 millió dolláros határt, hogy jelölték volna az arany szoborra.

Érdekes az is, hogy a jelölt filmek bevételük döntő hányadát a jelölés és a gála közötti időszakban hozzák.

A BoxOfficeQuant azt is kiszámolta, hogy az Oscar egy-egy kategóriája átlagosan mennyivel dobja meg a film bevételét. A „legjobb film” kategória például 13,9 millió dolláros, de a legjobb rendezőnek járó díj is 10 milliós pluszbevételt jelent átlagosan.

Nemcsak a stúdiók, de a filmben szereplő színészek is meglehetősen jól járnak az Oscar-díjjal. A Forbes szerint a férfi színészek átlagosan 81 százalékkal keresnek többet, miután begyűjtötték a legjobb színésznek járó díjat. A színésznők esetében is van növekedés, ha nem is ennyire jelentős.

A Standard szerint a férfiak fizetése nagyjából 3,9 millióval nőhet az Oscar győzelem után, a nőké pedig félmillió dollárral.

Ennek ellenére a hölgyek sem panaszkodhatnak. Jennifer Lawrence, miután 2013-ban Oscar-díjat kapott a Napos oldal című filmben nyújtott alakításáért, megduplázta a fizetését. Hilary Swank pedig összesen 3000 dollárt kapott azért, hogy szerepeljen A fiúk nem sírnak-ban, de a filmmel elnyert Oscar után már 1 millió dollárra ugrott a színésznő gázsija.

A győztesek az Oscar-szobor mellett egyébként ajándékcsomagot is kapnak. 2016-ban összesen 220 ezer dollár értékű meglepetést vihettek el a díjazottak, köztük egy 10 napos VIP-utazást Izraelbe. A szobor önmagában 400 dollárt ér, viszont eddig a legdrágábban értékesített ára a 1,5 milliót is meghaladta. Azt Michael Jackson vásárolta meg 1999-ben a Sotheby aukcióján. A díjat eredetileg David O. Selznick kapta 1940-ben: az Elfújta a szél producereként vehette át a legjobb filmnek járó elismerést.