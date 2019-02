Vadnyugati időket él át a világ legnagyobb rézbányája

Nem mindennapi macska-egér harcról számol be a Mining.com portál rendőrök és fémtolvajok között Chilében. Az ügynek különös színezetet ad, hogy a tehervonatok, amiket a bűnözők dézsmálnak, a világ legnagyobb rézkitermelő bányáiból indulnak terhükkel.

Chilében, az Atacama-sivatagban működnek azok a rézbányák, amelyek a világ réztermelésének mintegy negyedét adják. A nagyjából Mississippi-állam nagyságú területen (kb. 125 ezer négyzetkilométer) évek óta rablók fosztogatják a kitermelt, illetve már feldolgozott készleteket.

Chile jelenleg a világ legnagyobb rézszállító országa.

A kitermelés tavaly, ha csekély mértékben is, de meghaladta a várakozásokat, az ország pedig egyedül 2018. december hónapjában 560 ezer tonnát szállított abból.

Ez új rekordnak számít. 2011 és 2018 között az ország átlagosan havonta 470 ezer tonnát termelt ebből a fontos nyersanyagból.

A beszámolók szerint a felfutó rézkitermelést szervezett bűnözők fenyegetik, akik vadnyugati módszerekkel dolgoznak a sivatagos környezetben.

A hatalmas területen sínakadályokat állítanak fel tetszésük szerint, ezzel megállítva a szerelvényeket.

A tolvajok rézlemezekre, rézkatódokra utaznak. 80 kilogrammnyi zsákmányért nagyjából 500 dollárt kapnak a rendőrségi felderítések szerint.

A hatóságok azt is hozzáteszik: a bandák meglepően jól szervezettek. Különleges, a terepviszonyokhoz illeszkedő öltözékben dolgoznak, az éj leple alatt, és az is biztos, hogy úgy ismerik a területet, mint más a tenyerét. Erre utal az is, hogy legutóbb a védelemre felállított rendőri különítmény egy magaslaton látta meg a rablókat, ám azoknak még a rajtaütés előtt sikerült kereket oldaniuk.

A sivatagos részen mintegy 700 kilométernyi vasútvonal fut, amelyen a tengerparti kikötőkbe jut el az áru. Az üzemeltetésért és szállítmányozásért felelős társaság szerint, míg 2015-ben csak egy támadás irányult tehervonat ellen, addig 2018-ban már 46 ilyen esetet regisztráltak.

A tolvajok módszere az, hogy az eltulajdonított rezet elássák a sivatagban, majd amikor a rendőrök már elmentek, kiássák azt, és hulladéklerakókba szállítják a zsákmányt. Innen a hulladék közé vegyítve csempészik ki Peruba, Argentínába, Bolíviába.

Főként a BHP Group Ltd's Escondida bányája szenvedett sokat a vonatokat ért támadásoktól tavaly, mely jelenleg a világ legnagyobb rézkinyerő helyének számít. De támadás érte a Codelco bányáját is, a Chuquicamatát, Calamában.

Ez jelenleg a legnagyobb nyílt fejtésű rézbánya a világon.

A tárna legmélyebb pontja mintegy 1100 méterrel a felszín alatt van.

A bűnözők megfékezésére külön rendőri különítményt állítottak fel. Ugyan valamennyi tolvajt nem sikerült még lefülelniük, de néhány hónapos működésük alatt 11 embert tartóztattak le, és mintegy 60 tonna értékes zsákmányt szereztek vissza.

A bányaüzemeltetők elmondták, az egység felállítása jelentősen visszavetette a rablási kísérletek számát. A rendőrök most a protokoll szerint terepjárókon vannak jelen a területen, hogy a vonatvezetők jelzése alapján is viszonylag könnyen a helyszínre érhessenek akkor, ha valahonnan támadást jelentnek, amik továbbra is rendszerint éjszaka történnek meg.