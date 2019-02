Bajban van a közkedvelt ketchup gyártója

Az amerikai Kraft Heinz, a világ egyik vezető élelmiszeripari cége 12,61 milliárd dollár veszteséggel zárta a tavalyi utolsó negyedévet egy egyszeri tétel, egy 15,4 milliárd dolláros értékleírás miatt.

A cég részvényarányos vesztesége 10,34 dollár lett. 2017 utolsó három hónapját 8 milliárd dollár, részvényenként 6,52 dollár pluszban zárta az amerikai vállalat.

A tavalyi utolsó negyedévben az egyszeri tételek nélküli részvényarányos eredmény 84 cent lett, kisebb a szakértők által várt 90 centnél.Az élelmiszeripari cég mintegy harmadával, 40 centre csökkentette az egy részvényre jutó osztalék összegét.

A Kraft Heinz a tavalyi évet 10,2 milliárd dolláros mínuszban zárta, míg egy évvel korábban 11 milliárd dollár profitja keletkezett. A cég tavalyi forgalma 26,26 milliárd dollárra nőtt a 2017. évi 26,1 milliárd dollárról.

Jelentős csomagot birtokol a cég részvényeiből a legendás befektető, Warren Buffett, aki most biztosan nem a legnyugodtabb napjait éli. Ugyanis azon túlmenően, hogy a társaság a várakozásoktól elmaradó számokat publikált, még idézést is kapott az amerikai értékpapír felügyelettől (SEC) a számviteli és ellenőrzési politikája miatt. A Kraft azért kényszerült a közelmúltban a nagy összegű leírásra, mert a fogyasztói szokások változása miatt termékei vesztettek az értékükből. Nagyon rossz hír számukra a vásárlások online útra terelődése és az Amazon térnyerése is.

A H. J. Heinz élelmiszeripari vállalat és a Kraft Foods Group 2015-ben olvadt össze. Az egyesített Kraft Heinz vállalatban a Heinz részvényeseinek 51 százalékos tulajdonrésze lett, a maradék 49 százalék a Kraft részvényeseihez került. A pénteki New York-i tőzsdenyitást megelőző elektronikus kereskedésben a Kraft Heinz árfolyama csaknem húsz százalék mínuszban állt.