Megint felminősítették Magyarországot

Egy fokozattal javította a magyar államadósság-kötelezettségek besorolását a Fitch Ratings, többek között a magyar külső adósságpozíció gyors javulásával indokolva a lépést.

A nemzetközi hitelminősítő péntek éjjel Londonban bejelentette, hogy egy fokozattal "BBB"-re javította a devizában és forintban fennálló hosszú futamidejű magyar államadósság-kötelezettségek besorolását az eddigi "BBB mínusz"-ról.

Az új osztályzat kilátása stabil.Egy héten belül ez a magyar szuverén adósságkötelezettségek második felminősítése. Múlt pénteken a Standard & Poor's pénzügyi szolgáltató csoport globális minősítési részlege (S&P Global Ratings) szintén egy fokozattal "BBB/A-2"-re javította a hosszú és rövid futamidejű, devizában és forintban fennálló magyar államadósság-kötelezettségek besorolását az addigi "BBB mínusz/A-3"-ról.

A Fitch és az S&P lépése nyomán a három piacvezető globális hitelminősítő közül jelenleg már csak a Moody's Investors Service tartja nyilván Magyarországot a befektetési ajánlású kategória alapszintjén, "Baa3" besorolással.

Javuk az ország külső adóssághelyzete

A Fitch Ratings indoklása szerint a magyar államadós-besorolások felminősítésének egyik jelentős tényezője Magyarország külső adóssághelyzetének gyors javulása.

A döntést azzal indokolta a hitelminősítő, hogy saját számítási módszere alapján a hazai össztermékhez (GDP) mért nettó külső magyar adósságráta a 2013-2017-es időszak 34,4 százalékos átlagáról tavalyig 10,2 százalékra csökkent.

A Fitch megjegyzi, hogy a listáján hasonló besorolással szereplő szuverén adósok nettó külső adósságrátájának mediánértéke jelenleg 7,8 százalék.

A hitelminősítő szerint a magyar külső nettó adósságráta csökkenésének fő okai között van a folyómérleg-egyenleg folyamatos - jóllehet most már szűkülő - többlete, a stabil külföldi működőtőke-beáramlás, valamint az Európai Uniótól érkező folyósítások.

Elemzők szerint indokolt volt az újabb felminősítés

Elemzők szerint indokolt és várható volt Magyarország újabb felminősítése, miután a Fitch Ratings pénteken este javította Magyarország államadós-besorolását.

Suppan Gergely, a Takarékbank vezető elemzője a pénteki Fitch hitelminősítésre úgy reagált: indokolt és várható volt az újabb felminősítés, hasonlóan az S&P múlt heti döntéséhez, de már korábban is sor kerülhetett volna rá. Az elemző szerint a hazai bankrendszer helyzete és kilátásai határozottan javultak az utóbbi években. A hitelezés érdemben gyorsult, a vállalati hitelállomány már számottevően bővül, a bankok forrásellátottsága bőséges, mivel a betétállomány messze meghaladja a hitelállományt. Hozzátette, hogy a bankrendszerben a hitel/betét arány 70 százalékra csökkent a tíz évvel ezelőtti 160 százalékról, ebből következik, hogy a bankrendszer nincs rászorulva külső forrásokra, szemben a 10 évvel ezelőtti helyzettel, sőt, nettó külföldi finanszírozóvá vált. A bankok tőkeellátottsága és profitabilitása kiváló, az eszközállományok a rossz hitelállományok meredek leépülésével érdemben javultak.

Elmondta továbbá, hogy a hazai gazdaság kiegyensúlyozottan, fenntartható módon dinamikusan növekszik, a magas külső finanszírozási képesség hatására a külső adósság meredeken csökken, sőt, az idei év végére a hazai gazdaság talán a történelemben először nettó külső hitelezővé válhat.

Suppan Gergely szerint az államadósság ráta egyelőre csak lassú ütemben mérséklődik, de a következő években az uniós források lehívásával a nominális adósság is csökkenhet, így az adósságráta igen látványosan, bőven a bruttó hazai termék (GDP) 70 százaléka alá csökkenhet. A GDP növekedése messze felülmúlhatja a hitelminősítő várakozásait. Mindezek hatására idén indokolt lenne egy újabb pozitív kilátás, és két éven belül újabb felminősítésre is számít a Takarékbank vezető elemzője. A piacok a kockázati felárakban már beárazták a felminősítést, így érdemi hatásra lehet nem számítani, azonban a hazai piacok tovább stabilizálódhatnak még változó nemzetközi piaci környezetben is.

Török Zoltán, a Raiffeisen Bank vezető elemzője hangsúlyozta: a Standard and Poor's (S&P) múlt heti felminősítését követően a londoni székhelyű Fitch Ratings is hasonló lépés mellett döntött, a pozitív döntést a kedvező makrogazdasági pálya és a csökkenő pénzügyi sérülékenység magyarázza. Magyarországon évek óta tart a kiegyensúlyozott szerkezetű és gyors gazdasági növekedés, alacsony az államháztartási hiány, többletet mutat a folyó fizetési mérleg és mérsékelt az infláció. Mindeközben csökken az államadósság GDP-hez mért aránya, az államadósság finanszírozásában egyre kevésbé kiszolgáltatott az ország a külföldi szereplőknek. Ezekben a folyamatokban rövid távon nem várható negatív fordulat és így jó esélye van annak, hogy a következő időszakban további felminősítések következzenek - jelezte Török Zoltán.