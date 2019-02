Egy héttel a Standard & Poor's után a Fitch Ratings is felminősítette Magyarországot. A KSH jelentése szerint tavaly 17 681 új lakás épült az országban, ennek a fele pedig a fővárosban. A héten a Ford bejelentette, hogy kivonul Brazíliából, mert a gyártó már évek óta veszteséges a dél-amerikai piacon. A Lufthansa történelmi beruházásra készül Miskolcon. A hét gazdasági összefoglalója.

Ismét felminősítették Magyarországot

A Fitch Ratings nemzetközi hitelminősítő péntek éjjel bejelentette, hogy egy fokozattal „BBB"-re javította a devizában és forintban fennálló hosszú futamidejű magyar államadósság-kötelezettségek besorolását az eddigi „BBB mínusz"-ról.

Egy héten belül ez a magyar szuverén adósságkötelezettségek második felminősítése. Egy héttel korábban ugyanis a Standard & Poor's pénzügyi szolgáltató csoport globális minősítési részlege szintén egy fokozattal „BBB/A-2"-re javította.

Tavaly 11 százalékkal nőtt az átlagkereset

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) jelentése szerint tavaly decemberben a bruttó átlagkereset 360 ezer forint volt, ez pedig 10,2 százalékkal több, mint egy évvel korábban. 2018-ban a január-decemberi időszakban a bruttó átlagkereset 329 900 forint, a nettó pedig 219 400 forint volt, és egyaránt 11,3 százalékkal nőtt az előző évihez viszonyítva.

A növekedésre a munkaerő-kereslet élénkülése a minimálbér és a garantált bérminimum 8, illetve 12 százalékos emelése, a költségvetési szféra egyes területeit, továbbá bizonyos állami közszolgáltató cégek dolgozóit érintő keresetrendezések voltak hatással - fűzte hozzá a hivatal.

Csaknem 18 ezer lakás épült Magyarországon 2018-ban

Ugyancsak a KSH szerint tavaly 17.681 új lakás épült, 3.292-vel, 22,9 százalékkal több, mint egy évvel korábban. A kiadott építési engedélyek és egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 36.719 volt, 3,4 százalékkal kevesebb, mint 2017-ben.

Az új lakások közel felét Budapesten és Pest megyében vették használatba: 53 százalék családi házban, 38 százalék többlakásos épületben, öt százalék pedig lakóparkban készült el.

Az észtek kirúgják a Danske Bankot

Az SVT nevű svéd televízió állítása szerint több olyan dokumentum is a birtokukba került, amelyek azt bizonyítják, hogy a Swedbank is részt vett a Danske Bank pénzmosási akciójában. A svéd pénzintézet 2007 és 2015 között mintegy 4,3 milliárd dollárt moshatott tisztára.

Az észtek pedig a héten úgy döntöttek, hogy nem kérnek a továbbiakban a Danse Bankból, amelyről még tavaly derült ki, hogy nagyjából 230 milliárd dollárt mosott tisztára a balti államokon keresztül. Észtország 8 hónapos ultimátumot adott a pénzintézetnek, addig teljesen be kell szüntetniük tevékenységüket az országban.

Történelmi beruházást hajtott végre a Lufthansa Miskolcon

A német Lufthansa vállalatcsoport repülőgép-javítással és -fenntartással foglalkozó részlege, a Lufthansa Technik 43 milliárd forintos befektetéssel szervizközpontot telepít Miskolcra – jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter.

Szijjártó Péter közölte, hogy a 400 munkahelyet teremtő üzem létrejöttéhez a magyar kormány képzési támogatással járul hozzá. A repülőhajtóművek alkatrészeit javító miskolci szervizközpont nem csupán a Lufthansa, hanem más nemzetközi légitársaságok gépeit is fogadja majd.

Kivonul Dél-Amerikából a Ford

A Ford Motors bejelentette, hogy bezárják brazil gyárukat, mivel cég dél-amerikai működése továbbra is veszteséges. Ezzel az autógyártó teljesen kivonul a latin-amerikai kontinensről.

A brazil üzem idén fog teljesen leállni és 2800 munkás veszítheti el állását. A Ford számára előreláthatólag 460 millió dollárba kerül majd a dél-amerikai kivonulás, ahol elsősorban az F-4000-es és az F-350-es modelleket gyártották.

Szárnyalnak a magyar óriáscégek

A Mol-csoport 728,2 milliárd forint (2,69 milliárd dollár) tisztított, kamat-, adófizetés és amortizáció előtti eredményt (EBITDA) ért el tavaly, 10 százalékkal többet az előző évinél; ez a legmagasabb EBITDA az utóbbi hét évben.

Jól teljesített a Magyar Telekom is, hiszen az elemzői várakozásokat meghaladva 7,8 százalékkal, 174 milliárd forintra nőtt a cég csoport szintű árbevétele 2018 negyedik negyedévében az előző év azonos időszakához képest. Az elemzők átlagosan 172 milliárd forint bevételt vártak.

Meghalt Karl Lagerfeld, a Chanel kreatív igazgatója

Lagerfeldet nem csupán a divat császárának nevezték, hanem üzleti érzéke is páratlannak bizonyult, hiszen a céget rövid idő alatt rendkívül gyümölcsöző üzleti vállalkozássá tette.

Amennyiben kíváncsi arra, hogyan miként lett Lagerfeld működésének eredményeként egy 10 milliárd dollárt érő vállalat a Chanel divatház, akkor az erről szóló cikkünket ITT elolvashatja.

Szétszakadt Nike cipő okozta a szupersztár sérülését

A Nike 1,2 milliárd dollárt bukott piaci értékéből, miután Zion Williamson, a Duke amerikai egyetemi kosárlabda-csapat játékosának cipője szétszakadt egy meccsen, aminek következtében a 18 éves sztár-játékos megsérült.

A meccs nézői között olyan hírességek voltak, mint Spike Lee amerikai rendező, vagy éppen Barack Obama, az Egyesült Államok volt elnöke. A közösségi oldalakat ellepték a Nike-t kritizálók vélemények, majd a cég részvényei zuhanni kezdtek.

Büntetést kapott a Ryanair és a Wizz Air a kézipoggyásszal való trükközés miatt

A csomagszabályzat átláthatatlansága miatt 3 millió euróra bírságolta a Ryanairt és egymillió euróra a Wizz Airt az olasz Antitrustitalia versenyjogi hatóság.

Az indokolásban az olasz hatóság azt írta, hogy a nagy kézipoggyászra vonatkozó új szabályok tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot tartalmaznak, mivel megtévesztik az utast, mert ennek ára már nincs beépítve az alapjegyárba.

Giga naperőműparkot épít az E.ON

Az Audi Hungaria két logisztikai központjának tetején, mintegy 160 ezer négyzetméteren épít az E.ON egy 12 megawatt beépített csúcsteljesítményű naperőműparkot.

A projekt megvalósításával az Audi Hungaria gyárterületén fog működni Európa legnagyobb épületen kialakított fotovoltaikus rendszere. Az építési munkálatok idén augusztusban kezdődnek, a tervek szerint 2020 januárjától indulhat a zöldenergia termelése.

Újabb aggasztó hírek érkeztek Észak-Koreából

Egy szöuli székhelyű, Észak-Koreával foglalkozó elemzőközpont azt állítja, hogy Kim Dzsongun kegyetlen leszámolást hajtott végre belső ellenfeleivel szemben.

A jelentés szerint Kim Dzsongun 50-70 embert záratott börtönbe vagy végeztetett ki, elsősorban olyanokat, akik állítólag bírálták az Egyesült Államokkal és Dél-Koreával folytatott diplomáciai manővereit.

Leállt a világ legnagyobb Nutella-gyára

A héten a Ferrero leállította a gyártást a világ legnagyobb Nutellát előállító gyárában, amely a franciaországi Villers-Ecalles-ban működik.

A gyárban lapértesülések szerint minőségi problémákat találtak az egyik, a Nutella és a Kinder Bueno előállításához használt alapanyagnál. Ez az üzem adja egyébként a Ferrero Nutella-termelésének negyedét, ami napi szinten mintegy 600 ezer üveg mogyorókrémet jelent.

Drágultak az üzemanyagok

A héten kétszer is emelte az üzemanyagok árat a MOL. Szerdán a benzin és a gázolaj 5-5 forinttal drágult, míg pénteken csak a benzin drágult 3 forinttal, a gázolaj ára nem változott. Az emeléssel a benzin átlagára 357 forintra emelkedett, a gázolajé 392 forint maradt literenként.

A NAV közölte, hogy március 18-ig akár sms-ben is kérhetik az szja-bevallási tervezetük postázását az adóhatóságtól azok, akiknek nincs ügyfélkapu-regisztrációjuk. Az Autopro pedig arról számolt be, hogy a 2022-ben induló debreceni BMW-gyár vezérigazgatójává hivatalosan is kinevezték Michele Melchiorrét.