A Netflix a médiavilág divatdiktátora, nem számít hány előfizetője van

A Netflix 2018-as októberi pénzügyi jelentése mérföldkő volt a cég életében, hiszen az új előfizetők és a bevétel mellett, a streaming szolgáltató inkább arra helyezte a hangsúlyt, hogy milyen új sztárokat fedeztek fel, valamint ezek a friss befutók mennyi követőt szereztek a különböző közösségi oldalakon. A Netflix már nemcsak techvállalatként tekint magára, hanem mint a médiavilág meghatározó szereplőjére.

A cég pénzügyi jelentésében kiemelte, hogy olyan fiatal tehetségeket juttattak el sztár státuszig, mint a Stranger Things főszereplője Millie Bobby Brown, vagy éppen a 13 Reasons Why főszereplőjét Katherine Langfordot.

Emellett megjegyezték, hogy a januárban bemutatott Bird Box című filmet 80 millió felhasználó látta eddig, és azt is, hogy a cég legnagyobb riválisa már nem az HBO, hanem a Fortnite nevű videojáték.

Ezek viszont egyáltalán nem azok a tények, amelyek leginkább érdekelni szokták a befektetőket, hiszen nekik sokkal fontosabbak, hogy mennyi új előfizetőt szerzett a Netflix, valamint mekkora volt a vállalat bevétele.

Ted Sarandos, a Netflix tartalmi igazgatója az októberi pénzügyi jelentéssel kapcsolatban elmondta, hogy a Netflix-re került saját gyártású sorozatok és filmek a világ legnézettebb digitális tartalmai közé sorolhatóak és folyamatosan divatot teremtenek.

Ezzel arra utal, hogy a Netflix már nemcsak egy techvállalat, hanem valóságos influencer is a filmes világban. A streaming platform műfajokat teremt, kultsorozatokat gyárt és új sztárokat emel fel a semmiből. A cégnél pedig azt szeretnék, hogy a befektetőkben is tudatosuljon mindez. Erre pedig szükség van, mivel a Disney, az Apple és a WarnerMedia is streaming szolgáltatást indít hamarosan, valamint az Amazon és a Hulu továbbra is komoly riválisnak számít.

Persze nem lesz egyszerű meggyőzni a befektetőket arról, hogy bármi is fontosabb lenne az előfizetők számának növelésénél, hiszen az előfizetők jelentik a legbiztosabb bevételi forrás egy streaming szolgáltatónak. A Quartz kiemeli, hogy ez a növekedés veszélybe kerülhet, mivel egyre több új játékos száll be a versenybe, a Netflix növekedése pedig máris lassult, főleg az Egyesült Államokban. Éppen ez a fő oka annak, hogy a szolgáltató szeretné megváltoztatni a befektetők gondolkodását.