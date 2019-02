Egy kereskedelmi megállapodás sem menti meg a világgazdaságot

Miközben az Egyesült Államok és Kína a hétvégén megint közelebb került ahhoz, hogy a felek megállapodásra jussanak a kereskedelmi konfliktusukban, egyes elemzők szerint ez már nem lesz elég ahhoz, hogy megállítsa a világgazdaság lassulását.

A világgazdaság szereplői közül sokan örülhettek a hírnek, amikor Donald Trump amerikai elnök vasárnap a Twitteren közölte, elhalasztaná a kínai árukra kivetett vámok megemelését, amely akciót korábban március elejére ütemeztek. Washington és Peking között tavaly éleződött ki a kereskedelmi konfliktus, de a decemberi tárgyalások után a felek – eredetileg 90 napra – „fegyverszünetet" kötöttek – írja a CNBC.

Ezzel együtt az amerikai elnök azt is jelezte, szívesen találkozna újra Hszi Csin-ping kínai elnökkel a floridai villájában, hogy tető alá hozzanak egy megállapodást, amennyiben mindkét fél részéről jól haladnak a tárgyalások. Bár Trump nem helyezte el időben a találkozót, a múlt héten jöttek arra vonatkozó hírek, hogy a két ország vezetői március második felében ülhetnek össze újra.

Elhamarkodott optimizmus?

Nem meglepő, hogy az ázsiai piacok jól reagáltak a hírre hétfőn, de több elemző figyelmeztetett arra is, hogy az enyhülő kereskedelmi feszültség sem lesz elegendő ahhoz, hogy megállítsa a világgazdaság lassulását – ez ugyanis már elindult.

Paul Kitney, a Daiwa Capital Markets vezető részvénypiaci stratégája szerint például érdemesebb a teljes gazdasági ciklust nézni. Innen pedig az látszik, hogy az Egyesült Államok növekedése várhatóan enyhülni fog ebben az évben, és egyelőre az amerikai recessziós veszély kockázata is fennáll, akár már 2020 közepére. A szakértő szerint tehát az általános világgazdasági lassulás velünk marad, függetlenül attól, hogy milyen kedvező geopolitikai fejlemények következnek be.

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) egyébként januárban azt jelezte előre, hogy a világgazdaság idén 3,5 százalékkal bővül majd, szemben a 2018-as 3,7 százalékos növekedéssel. Ezzel együtt több adat is napvilágot látott az elmúlt időszakban, amely egyaránt azt támasztja alá, hogy a globális gazdaság gyengélkedése már nemcsak jóslat, hanem valóság.

Ciklusok és konfliktusok

Az ipari termelés egyik legfontosabb indikátorának számító beszerzési menedzserindex a legnagyobb gazdaságokban negatív képet festett – beleértve az USA-t, Kínát, Japánt és Németországot. Ehhez jött még, hogy számos kereskedelem-orientált gazdaság számolt be arról, hogy lanyhult az import- és exportaktivitása.

Emellett sokan a kereskedelmi tárgyalások kapcsán is óva intettek a túlzott optimizmustól. Míg egyesek arra hívták föl a figyelmet, hogy az eddig életbe léptetett vámok várhatóan még jó ideig velünk maradnak egy esetleges megegyezés mellett is, addig mások azt jelezték, az USA és Kína között továbbra is fennállnak igen súlyos megoldatlan problémák. Ezek közé tartozik például a szellemi tulajdonjogok védelmének kérdése, a technológiai transzferek problémája, valamint a kínai technológiai vállalatok előretörésének ügye.

A pesszimistább elemzők pedig arra figyelmeztetnek, hogy ezeket a feszültségforrásokat nem oldaná meg a vámpolitika enyhítése, vagyis a legtöbb, amiben reménykedhetünk, hogy folytatódni fognak a tárgyalások, és a legfontosabb vitás kérdésekben is lesz érdemi előrelépés a következő időszakban.