Még sincs akkora baj Amerikában?

A múlt hét elején mérsékelten emelkedtek az európai indexek. A kereskedelmi konfliktusok kapcsán elért előrehaladás miatti optimizmus átragadt a piacok többségére - emeli ki a Takarékbank heti pénzpiaci összefoglalója.

Az öreg kontinensen az is segíti a papírok emelkedését, hogy az Európai Központi Bank vezetői már egy újabb monetáris stimulus lehetőségéről beszélnek, ami pozitívan hatna az árfolyamokra, viszont teljesen védtelenül hagyná a központi bankot egy recesszió esetén.

Lejtmenetben az európai feldolgozóipar

Hétfőn az amerikai piacok zárva voltak az Elnökök napja miatt, ami érdemi likviditás-kiesést jelentett a globális piacoknak. A hét közepén vegyesen zártak a nemzetközi börzék annak ellenére, hogy a befektetők továbbra is óvatos optimizmust táplálnak az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalásokkal kapcsolatban.Az európai részvényeket az HSBC vártnál gyengébb eredménye miatt a bankrészvények húzták le, de rosszul szerepeltek az európai autógyártók is, mivel a befektetők aggódnak, hogy Donald Trump emelheti az európai autók vámtarifáját.

A tengerentúli részvényeket azonban a Walmart vártnál jobb eredménye támogatta, így enyhe pluszban zártak a vezető amerikai indexek.

A hét második felében az európai tőzsdék vegyesen fejezték be a kereskedést a beérkező gyenge makroadatok és vállalati eredmények miatt. Az európai feldolgozóipar 2013 közepe óta először került lejtmenetbe, a német ipar által vezérelve, míg az USA részéről a gyenge tartós fogyasztási cikk rendelések és a negatív tartományba forduló Philly Fed erodálja a tőkepiaci hangulatot.Némi optimizmust az hoz a piacokra, hogy az amerikai-kínai kereskedelmi konfliktus kapcsán napról napra felröppenek olyan hírek, amelyek szerint előrehaladást sikerült elérni a tárgyalásokon. Emellett a szerdán megjelent Fed-jegyzőkönyvben lévő utalások is arra utalnak, hogy talán nincs akkora gond az amerikai gazdaságban, mivel a központi bank moderált kamatemelést sugalmaz idénre a piac által várt teljes megtorpanással szemben.

Amerikában végül mindhárom vezető index csökkenéssel fejezte be a kereskedést, a Nasdaq 8 napos emelkedő szériát tört meg ezzel. A tőkepiacokon a fenti fejlemények ellenére alapvetően a kivárás a jellemző jelenleg, mivel a konkrétumok továbbra is hiányoznak a legtöbb kérdésben.

Lanyhuló amerikai konjunktúra

A devizapiacokon dinamikus erősödésbe kezdett az euró hétfőn, több más, a dollár ellenében ellentétesen mozgó devizával együtt. Mindez az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalások kapcsán áttörésként is értékelhető legutóbbi tárgyalási fordulóknak köszönhető, az így kiárazódó kockázatok pedig a dolláron kívül más devizáknak is hagynak helyet. Csütörtökön a dollár ledolgozta a gyenge amerikai makroadatok miatti kezdeti veszteségét.

Ugyanakkor több elemzőház is arra figyelmeztet (és a Fed is csökkentette nemrég az első negyedéves növekedési várakozását), hogy a folyamatosan lanyhuló amerikai konjunktúra számok miatt a gazdasági növekedés a potenciális 2 százalékos szintje alá lassulhat a világ legnagyobb gazdaságában, ami kockázat a dollárra nézve.A forint egyedüliként erősödött a régióban az euróval szemben, részben a múlt hét pénteki S&P felminősítésnek köszönhetően. A dollár ellenében pedig egységes minimális erősödés bontakozott ki a feltörekvő piacokon a hétfői kereskedésben.

A péntek esti Fitch általi felminősítés miatt a forint kissé felülteljesítő lehet a következő napokban, de az érdemi hatások már régen beárazódtak a hazai fundamentumokba, a piac jóval kevésbé tartja kockázatosnak a magyar gazdaságot, mint a hitelminősítők.

Egyre érdekesebbek a hazai kispapírok

A hazai tőzsde a hét elején a péntek esti felminősítést lereagálva, a régióból kiemelkedve, 1,2 százalékkal emelkedett. Az indexet az OTP húzta 2,5 százalékos emelkedéssel.

A kisebb papírok közül a Plotinus és az AutoWallis összeomlott az elmúlt időszak rapid emelkedése után, a Konzum viszont 9 százalékot emelkedett, miután P/BV alapon, figyelembe véve a cégben rejlő növekedési potenciált, továbbra is kiemelten olcsó a papír.Csütörtökön a BÉT 0,3 százalékot emelkedett, az indexet a Richter erős teljesítménye húzta felfelé, a Mol és a Telekom viszont pirosban fejezte be a napot.

A hét utolsó napján a hazai tőzsde 0,2 százalékot emelkedett, a vezető papírok közül a Richter felfele, az MTelekom lefele húzta az indexet, a közepes papírok közt az AutoWallis és a Konzum pedig közel 3 százalékal került lejjebb.

A hetet végül 1,6 százalékos emelkedéssel fejezte be a hazai vezető tőzsdeindex, a német börze 1,4 százalékkal zárt magasabban, a francia tőzsde 1,2, a londoni vezető index pedig 0,8 százalékkal csökkent a hét során a brexit körüli bizonytalanságok miatt. Amerikában minimális mértékben, 0,6 és 0,7 százalék között változtak a vezető indexek a hét folyamán, alapvetően továbbra is zajlik az iránykeresés a nemzetközi piacokon.

Az EUR/USD devizakereszt 0,4 százalékal került feljebb egy hét alatt, a forint pedig 0,2 százalékot erősödött az euróval, illetve 0,6-ot a dollárral szemben, és alapvetően jobban teljesített a héten, mint a régiós devizák, elsősorban a múlt hét pénteki S&P felminősítésnek köszönhetően.