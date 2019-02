Meglepő hűségprogrammal újított a katari légitársaság

A légitársaságoktól megszokhattuk, hogy valamiféle mérföldeket, vagy pontokat lehet gyűjteni a repülések során, melyek újabb kedvezményes repülőjegyekre vagy egyéb kedvezményekre válthatók be. A katari légitársaság most kifejezetten az európai és amerikai kkv-kat vette célba ezzel.

A Qatar Airways most kifejezetten a kis- és középvállalkozások számára indított egy új programot Beyond Business néven, mely egyéni utasoknak nem is érhető el - számukra más hűségprogramot ajánl a légitársaság.

Ahogy az a program feltételeiben is olvasható, a felhasználók új, Qrewards nevű jutalmakat kapnak a Privilege Club feltételrendszere szerint, melyeket a repülőjegyek megvásárlásával gyűjthetnek és ajándék repülőjegyekre válthatnak be.

Minden elköltött amerikai dollár a légitársaságnál egy Qrewards ponttal ér fel. A Beyond Business ezen felül Gold státuszt biztosít a Privilege Club feltételei szerint, továbbá hozzáférést a kiemelt repülőtéri várókhoz (lounge). A Beyond Business három díjazási szintet is tartalmaz, amelyek kifejezetten az üzleti tevékenység bővítésére és továbbfejlesztésére szolgálnak. A váltás közöttük automatikusan zajlik.

A programhoz kötődő új ügyfélportál, mely többek között repülőjegyek foglalására és a jutalmak beváltására is használható, az európai és az amerikai cégek számára érhető el.