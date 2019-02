A világ legsokkolóbb munkája, amitől bárki érzelmi roncs lehet

A The Verge tényfeltáró cikke szerint a Facebooknál dolgozó moderátorok nagyon komoly érzelmi traumákat szenvednek el, ráadásul nem is keresnek jól, pedig a feladataik elvégzésére kevesen lennének alkalmasak.

A Facebook óránként 15 dollárt fizet a moderátorainak, akiket gyakran egy külsős cégen keresztül alkalmaznak. Ugyan ez az órabér megegyezik a legtöbb amerikai államban fizetett minimálbérrel, de a munkájukból adódó stressz és az elszenvedett traumák sokukat azután is követnek, hogy állást váltottak.

A The Verge újságírója Casey Newton egy tucat Facebook moderátorral ( a Facebookra kikerülő tartalmakat ők felügyelik és szűrik) készített interjút és a legtöbbjük a káosz szóval jellemezte a munkakörülményeket. Gyakori a depresszió és a droghasználat, amivel megpróbálják elnyomni a negatív érzelmeket.

A pedofil tartalmak, a kivégzések, a terrorista kampányvideók és az egyéb felkavaró képi és videoanyagok is a munkájuk szerves részét képezik, ráadásul voltak olyan alkalmazottak is, akik radikalizálódtak. Newton szerint többen is azonosulni kezdtek azokkal az extrémista tartalmakkal, amelyeket le kellett volna tiltaniuk.

Egy volt alkalmazott arról számolt be, hogy kollégája néhány hónap után mindenkit a lapos Föld elméletéről kezdett el győzködni.

A cikk megjelenését követően a Facebook egy blogbejegyzésben reagált. Elmondták, hogy tisztában vannak azzal, hogy sokakat érdekel a tartalommoderátorok munkája és bizonyára rengeteg kérdés merül fel az emberekben ezzel kapcsolatban. Hozzátették, hogy a vállalat célja kompenzálni ezeket az alkalmazottakat, akik rendkívül fontos munkát végeznek.

Chloe, a Facebook egyik gyakornoka részletesebben is mesélt a kiképzésről. A munkatársakkal teli szobában egy nagy monitorra vetítettek ki egy addig még nem látott videót, ahol egy férfit szúrtak meg több alkalommal is késsel, aki aztán könyörgött az életéjért. Az ő feladata az volt, hogy megmondja a teremben lévő embereknek, hogy ez a videó kikerülhet-e a közösségi oldalra vagy sem, és ha nem, akkor ennek mi ennek az oka.

Ezt követően jöhetett az újabb megrázó videó, de azt már egy másik gyakornok elemezte, azonban a szobában lévőknek továbbra is nézniük kellett a felkavaró tartalmakat. Összességében ezer moderátor dolgozik a Facebook Phoenix-i bázisán, világszerte pedig közel 15 ezren vannak.

Velük titoktartási szerződést írat alá a cég, amelynek értelmében nem beszélhetnek a munkájukról. A Facebook ezt úgy adja el, mint a dolgozókat védő egyik intézkedést, azonban így a moderátorok nem beszélhetnek az őket ért megrázkódtatásokról és a munkakörülményekről sem. Chloe az ilyen videós tréningek alatt többször pánikrohamot kapott, de a felettese azzal nyugtatta, hogy a későbbiekben majd meg tudja állítani az általa ellenőrzött videókat és tarthat néhány perc szünetet is.

A The Verge által feltárt tények újra rávilágítanak arra a káoszra, amely állítólag jellemzi a Facebook működését. A sorozatos adatszivárgási botrányok után egyre többször hallani arról, hogy nemcsak a felhasználóikat, de a dolgozóikat sem becsüli meg a vállalat. A moderátorok problémái pedig mindaddig nem oldódnak meg, amíg a mesterséges intelligencia nem lesz képes átvenni a feladataikat, ez viszont nem a közel jövőben lesz.

(forrás: Casey Newton, The Verge)