Ez lehet a kereskedelmi tárgyalások legfontosabb témája

Miközben az Egyesült Államok és Kína folyamatosan vitázik arról, hogy Peking hogyan kezeli a külföldi cégeket, van egy olyan terület, amely kiemelt fontossággal bír: a szellemi tulajdon, illetve annak védelme. Egy felmérés szerint a Kínában működő külföldi cégek látna javulást ezen a téren.

Az elmúlt öt évben érezhető javulást lehetett tapasztalni Kínában a szellemi tulajdon védelmének területén – derül ki a kínai Amerikai Kereskedelmi Kamara felméréséből. A megkérdezettek 59 százaléka mondta, hogy egyértelműen pozitív fejlemények zajlottak le az országban az elmúlt években – írja a CNBC.

A kutatás 314 vállalat képviselőjét kérdezte meg a tavalyi év végén, és az derült ki, hogy a Kamara egyre több tagja észlelt javulást a márkavédelemben 2016 és 2018 között. Noha Peking általában sokkal lassabban szilárdította meg a jogvédelmet, mint ahogy azt a külföldi vállalatok szerették volna,

a cégvezetők benyomásának javulása újabb jelzés arra nézve, hogy folyamatos a fejlődés a jó irányba. Egy másik fontos lépés volt, hogy a kínai vezetés decemberben jelezte, januártól már a Legfelsőbb Bíróság is foglalkozni fog a szellemi tulajdonjoghoz kapcsolódó ügyekkel – korábban a kereseteket csak a helyi szintű bíróságokhoz lehetett benyújtani.

Hosszú még az út

Mindazonáltal a kínai szabályozásnak még bőven van hova fejlődnie. A kutatásból ugyanis kiderült, a technológiai és ipari szektor szereplőinek közel fele még többet ruházna be Kínában, ha a szellemi tulajdon védelme erősebb lenne – emelte ki Timothy Stratford, a kamara elnöke.

A jelenség azért is izgalmas, mert az amerikai-kínai kereskedelmi konfliktus egyik fontos alapja, hogy az USA azzal vádolja Kínát, ellopja a szellemi tulajdonokat, és Peking arra kényszeríti a vállalatokat, hogy osszák meg a technológiájukat, ha az országban akarnak tevékenykedni. Kedvező hír lehet azonban, hogy Donald Trump éppen a napokban közölte, jelentős előrelépések történtek a tárgyalásokon.

Ezzel együtt a kamara felmérése általában elég borús képet festett a Kínában működő külföldi cégek hangulatáról.

A többség ugyanis továbbra is panaszkodik azzal kapcsolatban, hogy egyenetlen pályán kell működniük a világ második legnagyobb gazdaságában, ahol az állami kontroll mellett még a gazdasági növekedés lassulásával is meg kell küzdeni.

Pesszimizmus és elkötelezettség

Ennek eredményeként az összesített nyereségesség mellett az üzleti optimizmus is csökkent a legfrissebb felmérés alapján. A legnagyobb aggodalmat az emelkedő költségek váltották ki a cégekben. Kiderült továbbá, hogy a vállalatok nagyjából 20 százaléka nem számít arra, hogy a piaca nőni fog ebben az évben. A megkérdezettek több mint harmada pedig arról számolt be, a Kínában elért haszonkulcsaik alacsonyabbak voltak, mint a világ más tájain. A technológiai és ipari cégek jelezték, a nyereségességük csökkenése egyre inkább annak tudható be, hogy meg kell küzdeniük az egyre erősebb kínai vállalatokkal is.

Mindazonáltal szó sincs arról, hogy ezek a cégek menekülést vagy visszavonulást terveznének. A többség számára ugyanis Kína rövidtávon továbbra is erős prioritást élvez a beruházási tervekben.

Az általános vélemény szerint a belső fogyasztás jelentős növekedése komoly üzleti lehetőséget kínál. Az egyes alszektorok között a légiközlekedés, az egészségügyi szolgáltatások, valamint a kiskereskedelem szereplői ütötték meg a leginkább optimista hangot a kínai környezettel kapcsolatban.