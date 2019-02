Macskáknak készítettek KRESZ-oktatófilmet - videó

Rengeteg macska pusztul el az utakon azért, mert nem tanulták meg a KRESZ-t, és fékezési távolságon belül lépnek autó elé. Ezért Japánban most előálltak egy oktatóvideóval, kifejezetten macskáknak.

A japán Yellow Hat cég a Kiotói Egyetem Kazuo Fujita vezette állatpszichológiai kutatócsoportjával együttműködve próbált megoldást találni a problémára, és egy forgalombiztonsági videót készített,

amely a macskák nyelvén próbálja megtanítani, hogy kerüljék el a közeledő autókat.

A macskák ösztöneire építve, hang- és fényhatásokkal (dudálás és közeledő fényszórók) kerülhető el a baleset. A macskák ugyanis főként szürkülettől hajnalig aktívak, így ekkor a legnagyobb a gázolás kockázata. A macska figyelmét minden mozgás felkelti, a pillangó keresztülrepülése a videón ezt a hatást váltja ki. A szakemberek szerint a macska ezért figyel a videóra, és megtanulja összekötni az autó közeledési és fékezési hanghatását a meneküléssel.

A videó, amely a macska látásának és hallásának megfelelően készült, itt játszható le. Megértéséhez szerencsére nem kell japánul tudni. Ha Önnek van macskája, okvetlenül vetítse le neki, és kérjük, válaszolja meg a videó alatti kérdésünket!

Egy másik videóban a cég azt próbálja meg bemutatni, hogy a macskákra mennyire hat ez a videó, de mi úgy gondoljuk, hogy ez inkább csak felizgatja őket.

Azonban amennyiben, tegyük fel az emberiség több százezer éves történetében most először sikerült megoldanunk a macskák közlekedésbiztonságát - ámbátor autók csak bő 100 éve vannak az utakon, ami a macskák evolúciója szempontjából nézve szinte semmi -, akkor a japánok most nekiállhatnak a különféle erdei állatok, mint őzek, farkasok, rókák, borzak, medvék, stb. hasonló videóval történő felkészítésének is, hiszen velük kapcsolatban szintén sok baleset történik az országutakon.

A fenti videó egyébként az autóalkatrész-gyártó cég februári értékesítési kampányhoz kapcsolódik, így még az is lehet, hogy inkább az emberek figyelmét akarták vele felkelteni, hiszen a macskák mit keresnének egy autóalkatrész-kereskedésben az egereken kívül?

Cikkünk forrása a Yellow Hat kampányoldala.