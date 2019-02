Már itt vannak a fiatal trónkövetelők a technológiai szektorban

Az elmúlt évek részvénypiaci raliját szinte teljesen eluralták a technológiai sztárok. Néhány amerikai óriás simán maga mögött hagyta a piac egészét, azonban ez a folyamat tavaly megakadt. Idén pedig még nagyobb izgalmak jöhetnek, mivel több olyan startup is készül kilépni a nyílt piacra, amelyre a befektetők már hosszú ideje várnak. Közeleg a trónfosztás vagy csak ügyes trükkök állnak a háttérben?

Bár a 2008-as válság utáni pénzbőségből szinte az összes részvénypiaci szektor jelentősen profitált, volt egy iparág, amely messze kiemelkedett a sorból. A technológiai vállalatok részvényei ugyanis hatalmasat raliztak az elmúlt évtizedben, aminek következtében nem meglepő, hogy a pesszimistább elemzők már el is kezdték kongatni a vészharangot. Egyre többen beszélnek arról, hogy veszélyes buborék alakul ki a legnagyobb sztárok körül, de a piaci szereplők jelentős részét mindez nem rázta meg túlságosan. A szupersztárok ralija kitartott az időszakos gyengélkedések ellenére is.

Megtörő lendület?

A folyamat következtében, kis túlzással, egyetlen betűszó uralta az elmúlt évek részvénypiaci diskurzusait: a FAANG.

Ez a Facebook, az Apple, az Amazon, a Netflix, valamint a Google, pontosabban a mögötte álló Alphabet részvényeit tömöríti. A sztárok uralkodását pedig sokáig nem is lehetett megtörni. Jöhettek adatkezelési botrányok vagy viták arról, hogy például az Apple mekkora készpénzállományt tart külföldön, a befektetők kitartóan imádták a papírokat. Ennek egyik oka, hogy jelenleg ezek a cégek olyan termékeket és szolgáltatásokat üzemeltetnek, melyek nélkül elég nehéz elképzelni az életünket. A másik fontos tényező, hogy a vállalatok olyan rendkívüli növekedési és innovációs potenciállal rendelkeznek, amelyre építve a befektetők úgy látják, a sztárok kilátásai hosszú távon is pozitívak, tehát érdemes bevásárolni.

Mindennek eredményeként a tavalyi évig a FAANG részvények messze felülteljesítők voltak az általános amerikai részvénypiaccal szemben. Az elmúlt hónapokban azonban valami megváltozott – hívja fel a figyelmet Nigam Arora, a The Arora Report elemzője. Bár a tavaly év végi lejtmenet után idén újra ralizni kezdett a piac, a korábbi bajnokok, az Apple és az Amazon most már drasztikusan alulteljesítők, de az Alphabet és a Facebook teljesítménye is le van maradva az összesített eredményhez képest. Az egyedüli kivétel a Netflix, azonban az internetes műsorszolgáltató is csak éppen hogy felülteljesítő tud lenni.

Jönnek a fiatalok

Amellett, hogy a fordulat okait nem érdemes leegyszerűsíteni, az elemzés rámutat, hogy talán jobban járunk, ha nem a múltban, hanem inkább a jövőben keressük a megoldást. Az idei év ugyanis igen komoly várakozásokkal indult a technológiai szektorban, mivel több szupersztár startup is várhatóan tőzsdére lép. Következésképpen

lassan elkezdhetünk megjegyezni egy újabb betűszót, a LUPA-t. Ez két fuvarmegosztó céget (Lyft, Uber), egy közösségi képmegosztó céget (Pinterest), valamint egy szálláshely-kiadásban utazó online óriást (Airbnb) tömörít. A LUPA azért lehet az idei év legújabb sztárja, mert a tervek szerint mind a négy cég végrehajtja idén a kezdeti nyilvános részvénykibocsátását (IPO), melyet a befektetők már hosszú ideje tűkön ülve várnak.

Arora szerint jelenleg olyan a helyzet, mint amikor egy régi, népszerű vendéglő mellett megnyílik egy új, várva várt étterem. Az új előtt egyre nagyobb sorok kezdenek el kígyózni, míg a régi vendégköre szép lassan lecsökken. Piaci szempontból pedig a lényeg a hangulat és a jövőbeni várakozás. A régebbi technológiai cégek maguk a legjobb példák arra, hogy a legfontosabb befektetői szempont nem a jelenlegi állapot, hanem a jövőbeni lehetőség.

És itt jön be egy fontos trükk, melyet a nyilvánosan még nem kereskedett startupok a Wall Street-i bankok segítségével végrehajtanak. Várhatóan ugyanis a nagy érdeklődés ellenére csak erősen limitált számú részvényt dobnak majd piacra, sokkal kevesebbet, mint amekkora a kereslet. Az ok pedig egyszerű: ezzel felhajtják a részvények árát, és növelik a befektetői várakozásokat. Vagyis elérik, hogy a potenciális vásárlók úgy érezzék, mindenképp be akarnak szállni az új lehetőségbe.

Ilyenkor persze annak a veszélye is fennáll, hogy az új sztárpapírok végül csalódást okoznak, és a kezdeti nagy érdeklődést követően sokan igen nagyokat buknak.

Mindent összevetve, az idei év komoly izgalmakat hozhat az amerikai sztárvállalatok körében. Ha a fiatalok kilépnek a piacra, alaposan fölforgathatják a helyzetet, azonban az is kérdés, meddig tart még ki az általános részvénypiaci felfutás. Ha pedig a rali egyszer valóban véget ér, arra is érdemes lesz figyelni, hogyan teljesítenek majd a régi és az új sztárok a felfordulás idején.