Az ellenkezőjét csinálja az Amazon annak, amit eddig tett

Úgy tűnik, egy idő után a kigyó a saját farkába harap: eddig az volt a menő, ha valaki a digitális térbe tereli át a forgalmát a fizikai térből, annak számtalan előnyei miatt. Az eleve interneten született Amazon viszont egyre inkább saját, hagyományos boltokban gondolkodik. Ráadásul nem is ez az első ilyen kezdeményezése.

Az Amazon.com azt tervezi, hogy több tucat élelmiszerboltot nyit meg több nagy amerikai városban, így szerezve még erősebb pozíciókat az élelmiszer kiskereskedelemben. Azért fogalmaztunk úgy, hogy még erősebben, mert az Amazonnak már már most is léteznek ilyen boltjai.

Ezek egyrészt az adalékmentes élelmiszereket kínáló Whole Foods szupermarketek, ahonnan száműzték a mesterséges ízeket, a színezőanyagokat, a tartósítószereket és az édesítőszereket, illetve egy másik bolthálózatot alkotnak a csak önkiszolgáló kasszával működő Amazon Go üzletek is.

Az új, harmadik hálózat első üzletét 2019. végére tervezi megnyitni az Amazon.com Los Angelesben, a Wall Street Journal értesülései szerint. Sőt, már az is kiderült, hogy az Amazon legalább két másik ilyen bolt szerződéseit is aláírta már, amelyek viszont már csak a jövő év elején nyílnak majd meg.

Los Angelesen kívül San Francisco, Seattle, Chicago, Washington és Philadelphia lakosai számíthatnak ilyen boltok megjelenésére.

Egyelőre nem tudni, hogy az új hálózat üzleteinek nevében szerepel-e majd a kereskedőóriás neve, de az biztos, hogy az új üzletek mások lesznek, mint a Whole Foods Market boltjai.

Nem versenyt kell elképzelni a három bolthálózat között, sokkal inkább egymás kiegészítését. A most útnak induló hagyományos élelmiszerboltok ugyanis sokkal nagyobb mennyiségű terméket árulnak majd, annak ellenére, hogy a szokásos 60 ezer helyett csak 35 ezer négyzetméteres üzletekben gondolkodnak a vállalatnál.

Az Amazon nem kívánja korlátozni az értékesített áruk fajtáit, annak ellenére, hogy az ezeknek gyakran helyet adó bevásárlóközpontokban a szerződések sokszor kikötik, hogy az üzlet milyen árukat értékesíthet. Így például az új hálózat kapcsán tervben van egészségügyi és szépségápolási termékek forgalmazása is.

Azt még nem tudni, hogy a boltok készpénzmentesen működnek-e majd.

Miután a Wall Street Journal leközölte cikkét az Amazon új terveiről, a többi amerikai szupermarket-üzemeltető hálózat részvényárai zuhanni kezdtek: a Krogernél 4,5 százalékos, a Walmartnál 1,1 százalékos esés történt. Az Amazon részvények viszont 2 százalékkal emelkedtek az azonos kereskedési időszakban.