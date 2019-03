Ezek a boltok biztonságosabbak és hatékonyabbak, most mégis végük lehet

A készpénzmentes boltok nagyobb hatékonyságot és jobb biztonságot mutatnak. A politikusok azonban elkezdtek aggódni a hitelkártyával nem rendelkező vásárlók miatt. Philadelphia az első nagyobb amerikai város, amely betiltja ezeket a boltokat. Az Amazon és más cégek máris aggodalmukat fejezték ki az innováció visszaesésére hivatkozva.

2019. júliusától kezdve a Philadelphia új törvénye előírja, hogy a legtöbb kiskereskedelmi üzletnek el kell fogadnia a készpénzt.

Hasonló jogszabály készül New York-ban és New Jersey-ben is, Massachusetts pedig el sem jutott odáig, hogy engedjen a készpénzmentes üzleteknek.

Az intézkedések célja tompítani azt a trendet, mely az Amazon.com kiskereskedelmi láncaival hozott el a fizikai boltok világába. Állítólag azt szeretné elérni a törvényalkotó, hogy az alacsonyabb jövedelmű fogyasztókat is védjék, akiknek nem feltétlenül van bankkártyájuk (ami az Egyesült Államokban hitelkártya, ahhoz pedig hitelképesség is szükséges). Egy másik érv a visszatérőben lévő készpénzfizetéshez az adatvédelem.

Pedig a készpénzmentes boltok nagyobb hatékonysággal dolgoznak, hiszen az alkalmazottaknak nem kell a készpénz számolgatásával bajlódniuk, vagy váltaniuk azt, illetve leadni a bankban, nagy pénzt hordozva maguknál.

A készpénzmentes világ azonban közben halad előre, Atlanta Mercedes-Benz Stadionja lesz az első NFL stadion, amely teljesen készpénz nélkül fog működni. A szurkolóktól azt kérik, hogy használják a plasztikjukat, vagy a mobiltelefonjukat, mert ez csökkenti a tranzakciók és a sorok hosszát. A szakemberek biztonsági előnyökre is hivatkoznak, sőt azt is mondják, hogy a készpénzmentes fizetés megkönnyíti az élelmiszerárak alacsonyan tartását. Akiknek nincs kártyájuk, kioszkokból válthatnak ki előre fizetett bankkártyát, amelyre előtte készpénzt tölthetnek fel, tranzakciós díj nélkül.

Philadelphia tanácsosa, William Greenlee, egy demokrata képviselő szerint a törvényjavaslatot az inspirálta, hogy meglátott néhány készpénzmentes szendvicsüzletet a városban. A demokrata polgármester, Jim Kenney szóvivője elmondta, hogy

a város lakosainak 26 százaléka él a szegénységi küszöb alatt, közülük sokan nem rendelkeznek bankszámlával. A készpénzt fel lehet tölteni az előre fizetett bankkártyákra, de azok viszont különböző díjakkal terhelik meg a feltöltött összeget.

A város által végzett felmérés szerint mindössze néhány kiskereskedő nem fogadja el a készpénzt, beleértve a Sweetgreen saláta láncot, legalább egy ruházati boltot és néhány éttermet. Ezek a boltok nem kívánták kommentálni az új jogszabályt.

Az Amazon már a jogszabály elfogadása előtt aggodalmát fejezte ki, hogy így megnyithatja-e készpénzmentes Amazon Go üzletét Philadelphiában. Ezt a városi tisztviselőktől tudta meg a lap, az Amazon nem nyilatkozott.

A törvénynek van néhány kivétele, így a szabály nem vonatkozik majd a parkolóházakra vagy a parkolási tételekre, egyes nagykereskedelmi klubokra, mint a Costco, amely tagsági rendszerben értékesíti a termékeit, továbbá nem kell alkalmazzák majd az autókölcsönző cégek és a szállodák sem, hiszen ezeken a helyeken általában bankkártyát használnak a díj egy részének letétbe helyezéséhez.

Van továbbá még egy kivétel. Épp az Amazon Go modellhez illeszkedik az a passzus, amely

mentesíti a törvény hatálya alól azokat a boltokat, ahol kizárólag olyan tagsági rendszeren keresztül lehetséges a fizetés, melyhez mobileszközön futó alkalmazás társul.

A kiskereskedők szövetsége ellenzi az új törvényt és a vállalkozásokra bízná, mely fizetési módokat fogadnak el. A széles körben elterjedt bankkártyák ellenére az Egyesült Államokban egyáltalán nem gyakoriak a készpénzmentes üzletek. Sok bolt pont azért részesíti előnyben a készpénzes kifizetéseket, hogy elkerüljék a hitelkártya tranzakciós díjakat. (Bár ezek a vállalkozások biztosan nem számoltak még utána a készpénzkezelés, készpénzszállítás és készpénzváltás költségeinek, továbbá az alkalmazottak esetleges pénztrükközéseivel sem kalkuláltak.)

Az intézkedést persze többen ellenzik, mint a kiskereskedők szövetsége, így a kereskedelmi kamara, a város éttermi és szállásadói szövetsége, míg a város emberi kapcsolatokkal foglalkozó bizottsága és számos közösségi csoportja viszont támogatja azt.

Cikkünk a The Wall Street Journal cikke alapján készült.