Újabb vezető távozik a Netflixtől

A Netflix a héten bejelentette, hogy Kelly Bennett marketingigazgató távozik a cégtől. Bennett hét éven át volt a vállalatnál, ez idő alatt pedig ötszörösére nőtt a platform előfizetőinek száma, amely nemrég elérte a 139 millió felhasználót.

Bennett 2012-ben csatlakozott a Netflixhez, előtte pedig egy évtizeden át dolgozott a Warner Brothersnek. Olyan világhírű sikersorozatokért volt felelős, mint a House of Cards, az Orange is the New Black, vagy éppen a Narcos.

Bennett egy közösségimédia-bejegyzésben búcsúzott el a dolgozóktól. Kiemelte, hogy az utóbbi hét év szakmailag elmondhatatlanul fontos volt számára, a Netflix pedig a csúcson van, ezért úgy érzi, most kell elköszönnie.

Rajta kívül az elmúlt időszakban már több vezető is távozott a vállalattól. Davis Wells pénzügyi igazgató augusztusban, a kommunikációs vezető, Jonathan Friedland pedig júniusban lépett ki. Bennett még egy ideig marad a Netflixnél, amíg meg nem találják az utódját. A hírre 1 százalékot esett a cég részvényének árfolyama.