Nagy bejelentés a Lidltől, érdemes figyelni a speciális étrendet tartóknak

Szem előtt tartva a megváltozott fogyasztói szokásokat és a vásárlók preferenciáit a Lidl Magyarország folyamatosan bővíti laktóz- és gluténmentes termékkínálatát, hogy az ételintoleranciával és ételallergiával élők is tudatosan és változatosan állíthassák össze étrendjüket - írja az Origóhoz eljuttatott közleményében a diszkontlánc.

A vállalat törekvése, hogy a változó vásárlói igényeket magas szinten, a folyamatos megújulás figyelembevétele mellett szolgálja ki.

A Lidl séfje, Széll Tamás receptjeit is felhasználva az áruházlánc most Galló Nórával, az áruházlánc dietetikus szakértőjének segítségével speciális étrendet állított össze, hiszen az áruházak polcain megtalálható, egyre bővülő laktóz- és gluténmentes élelmiszerekből bőséges, teljes értékű, ugyanakkor változatos étrend állítható össze a hét minden napjára.

A vállalat honlapjáról letölthető napi öt étkezésből álló heti étrendek elkészítéséhez találhat tippeket az olvasó, mind a laktóz- mind pedig a gluténérzékenyeknek, vagy azoknak, akik mindkettő étrendet követik.

A receptek elkészítéséhez részletes leírás, illetve

kiszámolt energia és tápértékek is tartoznak, hogy mindenki könnyedén nyomon követhesse a napi kalóriabevitelét, és ha úgy látja jónak, akkor változtathasson az étkezések összetételén.

„Fontosnak tartjuk, hogy a megbízható és egyre bővülő laktóz- és gluténmentes termékkínálatunkkal a speciális táplálkozási igényt követők számára nyújtsunk segítséget" – mondta el Tőzsér Judit, a Lidl Magyarország vállalati kommunikációs vezetője.

Most az áruházlánc gluténmentes kínálatát bővíti újabb termékekkel: így két új vekni, egy csokoládés gabonapehely, egy édes linzer teasütemény és egy sós teasütemény is helyet kaptak a polcokon.

A dietetikus pedig olyan tippekkel is segíti a vásárlókat, hogy a mentes étrendekbe hogyan illeszthetők be például az alternatív gabonákból - köles, hajdina, quinoa - vagy akár a kókuszból készült termékek, melyekről általánosságban elmondható, hogy alacsonyabb szénhidrát-, ugyanakkor magasabb rost-, fehérje- és zsírtartalommal rendelkeznek, és így megfelelnek a glutén- és a laktózmentesség kritériumainak is.