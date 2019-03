Nagyon menő lett Budapest legújabb irodaháza

A Hegyvidék nyugalmába illeszkedő Dél-Buda és Central-Buda régió találkozásánál, közvetlenül a MOM Park szomszédságában most már hivatalosan is befejeződött a több éve tartó építkezés. Wáberer György és Scheer Sándor nem hagyományos ingatlanfejlesztő vállalkozásának eredménye egy 8 szintes, mintegy 22 ezer négyzetméteres bérbeadható irodaterülettel és 500 négyzetmézteres lobby térrel rendelkező irodaház, mely már most meghatározó ékköve az élénken pezsgő üzleti- és lakóövezetnek. A megépült komplexum terveit és koncepcióját az elegáns, városi és zöldszemléletű hívószavak határozták meg, így minden szempontból egy új korszakot nyitott a városrész életében.