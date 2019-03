Magával ránthatja a Boeinget az etióp légi katasztrófa?

A hétvégén Etiópiában történt légi katasztrófa a tragédián túl a gazdaságban is érezteti hatását. Az amerikai tőzsde már reagált az eseményre, de az első elemzések azt mondják, ennél sokkal rosszabb is jöhet.

Az épp csúcson lévő vállalat egyik gépének katasztrófája a világ tőzsdéit éppúgy visszafoghatja, ahogy a gyártóvállalatot is padlóra küldheti. Különösen akkor, ha esetleg a későbbi vizsgálatok során arra derül fény, hogy fél évvel az indonéz eset után történt újabb baleset a géptípus hibájára vezethető vissza – írja többek között a Marketwatch, amely azt is kiemeli, hogy a piac már ezt a forgatókönyvet is elkezdte beárazni.

Egyetlen tragédiából gazdasági mélyrepülés lehet

A mostani etiópiai szerencsétlenség megmutatja, milyen óriási és kölcsönös kitettségben működik a világgazdaság egy-egy szegmensében néhány nagyvállalat, a termékeikre szolgáltatásokat építő más cégek, valamint országok is. Fél éven belül ugyanis ez már a második eset, hogy egy Boeing 737 Max 8 gép lezuhant. Tavaly októberben egy indonéz diszkontcég egyik járatával történt egy ugyanilyen tragédia – akkor alig 11 perccel indulása után csapódott a gép a Jáva-tengerbe –, amire a tőzsde hasonló pánikreakciókkal válaszolt. A mostani eset azért lehet súlyosabb, mert ismétlődést jelent, ami pedig megbízhatósági aggályokat vethet fel a géptípussal, közvetve pedig a gyártóval szemben.

Ez pedig alááshatja a Boeing mostani, nagyon magasan álló renoméját, amely a tavalyi eset után is villámgyorsan helyreállt.

A cég papírjainak árfolyama idén már 31 százalékot emelkedett. Ez azért fontos, mert ezzel a Dow Jones Index legjobb papírjai közé kerültek a Boeing-jegyek, és az amerikai óriásvállalat ezzel a tőzsdeértéket is felfele húzza.

A cég piaci kapitalizációja 55 milliárd dollárral, 239 milliárd dollárra nőtt idén.

A cég 102 éves működésének rekordmagas készpénzállományát jelentette 2018-ra: köszönhetően a sikeres értékesítéseknek, ez 100 milliárd dollárra nőtt a vállalatnál – írja a Bloomberg.

A hétvégi katasztrófa után azonban az európai kereskedésben 9 százalékot esett az árfolyam. Ha a tendencia folytatódik, akkor az akár a most jelentősen súlyozott, magasra értékelt cég révén a világ tőzsdéire is negatívan hathat. A Dow Jones akár 100 ponttal is csökkenhet a részvényárfolyam 5 százalékos gyengülése mellett.

Az amerikai tőzsdéről pedig piacnyitás előtt már 9,7 százalékos gyengülésről érkeztek hírek.

Jasper Lawler, a London Capital Group elemzője azt mondta: „Ez a tragikus esemény komoly akadályt jelent a Boeing számára”, arra utalva, hogy az egyébként eddig kedvelt géptípus diadalútja megtörhet, és visszahathat a gyártó teljesítményére is.

Ehhez további nehézségként adódik hozzá az USA és Kína között zajló kereskedelmi háború.

A most lezuhant géptípusból a Boeing eddig mintegy 400 darabot értékesített, nagyjából a negyedét kínai légitársaságoknak, és további több száz darabra kapott megrendelést.

Dennis Mullenberg, a cég vezérigazgatója, épp egy néhány nappal korábbi konferencián jelentette be, hogy a két ország közötti kereskedelmi csatározás hatással lehet a Boeing és Kína közötti további üzletelésre, anélkül, hogy a befektetői várakozásokon túl konkrétumokról tudott volna beszámolni.

A jövő most tele bizonytalansággal

A vasárnap történt tragédia után biztosra vehető – mondja több elemző –, hogy a Boeing most jó ideig a figyelem középpontjában lesz.

Kommentárok szerint a piac már arra a forgatókönyvre készül, ha esetleges típushibát tárnak fel a vizsgálatok. Ahogy az Origo megírta, több légitársaság a baleset után nem sokkal bejelentette, a földön tartja a 737-esek ezen változatait, mindaddig, amíg meg nem érkeznek az etióp tragédiáról a jelentések.

Szakértők szerint ugyanakkor korai lenne bármiféle következtetést levonni.

A tavalyi indonéz katasztrófánál a géppel kapcsolatban jelentettek korábban hibákat, a mostani eset kapcsán azonban egy új példányról volt szó, melyet minden eddigi jelentés műszaki problémáktól mentesnek talált. Ezért – jelzik sokan – nem szabad semmiféle elhamarkodott döntést tenni vagy megalapozatlan híreszteléseket terjeszteni, hiszen a hasonlóságok mellett, kell hogy legyenek különbségek is a két eset mögött.

A Boeing ezzel együtt is bizonyosan nagyon nehéz időszak elé néz.