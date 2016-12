Karácsony után is szükség van a segítségre

Az Ökumenikus Segélyszervezet idén 21. alkalommal indította el Országos Adventi Pénzadománygyűjtését. A cél, hogy a rászorulóknak ne csak az ünnepek alatt, hanem az ünnepek után is segíteni tudjanak. Ehhez most ön is hozzájárulhat, és azt is megnézheti, a felajánlott összeget mire tudják fordítani.

A szeretet.éhség. az ország legnagyobb ünnepi adománygyűjtő összefogása, amihez tavaly közel egymillióan csatlakoztak.

Az ilyenkor összegyűlt pénz teszi lehetővé a segélyszervezetnek azt, hogy többek között nagyszabású ételosztásokat szervezzen.

Az Ökumenikus Segélyszervezet évente 100 ezer adag ételt oszt ki a rászorulóknak Fotó: Szabó Gábor - Origo

A segelyszervezet.hu oldalon bárki segítheti a szervezet munkáját, hogy továbbra is hatékonyan tudjanak segíteni. A honlapon azt is könnyen meg lehet nézni, hogy az adott összeg felajánlásával mit tudnak a rászorulókért tenni.

Éves szinten 1500 gyerekkel foglalkoznak, akár heti több alkalommal, és igyekeznek nekik segíteni a szegénység okozta hátrány leküzdésében Fotó: Szabó Gábor - Origo

"Ezekben a napokban ünnepi szeretetvendégségeket szervezünk, melyek keretében körülbelül 10 ezer adag meleg ételt osztunk ki. De a szeretet.éhség. ennél sokkal többről szól. A pénz nagyobb része az év közbeni munkánkra gyűlik.

Nem az a célunk, hogy egy óriási ajándékozási akciót szervezzünk, hanem hogy egész évben tudjuk támogatni a rászorulókat,

mert a szegénység nem fog elmúlni karácsony után" - mondta az Origónak Gáncs Kristóf az Ökumenikus Segélyszervezet kommunikációs igazgatója.

A cél, hogy a rászorulók ne csak az ünnepekkor kapjanak segítséget Fotó: Szabó Gábor - Origo

Arról is beszélt, hogy bár karácsonykor hirtelen nagyon sok segítséget kapnak a rászorulók, aztán jön a január, meg a február és nagyon sokan továbbra is nehéz helyzetben maradnak. A céljuk, hogy hosszabb távon segítsenek a családoknak az országos intézményhálózatukon keresztül, több mint 300 munkatárssal, az év 365 napján. A szervezetnek ez az ünnepi összefogás alapozza meg az egész évben végzett munkáját.

Az Ökumenikus Segélyszervezet december 15-én kezdte meg idei, ahogy fogalmaznak, szeretetvendégségüket. Az önkéntesek segítségével naponta 1000 adag meleg ételt osztanak ki. Itt nem csak egy tál meleg ételt kapnak, hiszen a fűtött meleg sátorban az önkéntesek igyekeznek egyfajta ünneppé, vendégséggé változtatni ezt az ételosztást.

Gáncs Kristóf szerint nem kell híresnek lenni ahhoz, hogy segítsünk, bárki segíthet Fotó: Szabó Gábor - Origo

Gáncs Kristóf azt mondta: "A fő célkitűzésünk, hogy lehetőség szerint jövőre már ne álljanak ott a sorban. Nem az a célunk, hogy minél nagyobb ételosztásokat szervezzünk, hanem hogy egyre kevesebb embernek legyen erre szüksége."

Az ismert önkétesek a jelenlétükkel tudják felhívni a figyelmet a segélyakcióra Fotó: Szabó Gábor - Origo

A segélyszervezetnek nagyon sok önkéntese van, köztük ismert emberek is, például Lévai Anikó és Kovács Koko István, akik évtizedek óta jószolgálati nagykövetei a szervezetnek, de rendszeresen csatlakoznak olimpikonok, művészek, énekesek, médiaszemélyiségek. "Az ő feladatuk több is, mint hogy egy tál meleg ételt adnak, mert ők a jelenlétükkel, azáltal, hogy sokan odafigyelnek rájuk, fel tudják hívni a figyelmet erre a segélyakcióra.

Ez a legfontosabb, hogy nem kell híresnek lenni ahhoz, hogy valaki segítsen, bárki segíthet.

Az összefogás igazából erről is szól, arról, hogy "sok kicsi sokra megy": nagyon sokan csatlakoznak és összességében egy nagy erőt képviselünk" - mondta Gáncs Kristóf, aki szerint a fő üzenet, hogy mindenki tud segíteni, akár egy kis összeggel.

Az önkéntesek ételt és ajándékokat vittek a rászoruló családnak Fotó: Szabó Gábor - Origo

Az Ökumenikus Segélyszervezet nagyon sok rászoruló családdal van év közben is kapcsolatban. A szerdai ételosztás után egy ilyen családot leptek meg otthonukban meleg étellel, mivel betegség miatt ők nem tudtak személyesen elmenni az ételosztásra. Karácsonyfát és ajándékokat is vittek nekik.

A 37 éves asszony négy gyereket nevel egyedül, ráadásul az egyikük autista, ő speciális odafigyelést is igényel, ezért egy ideig még biztosan nem tud újra elmenni dolgozni. Együtt él a testvérével, aki szintén 4 gyereket nevel és szintén egyedülálló anya, szóval ketten nevelnek nyolc gyereket egy nagyon pici albérletben.

A legnagyobb lánynak Koko a példaképe Fotó: Szabó Gábor - Origo

"Egy ilyen család esetében már az is ünnep, hogy egy több fogásos ebéddel lepjük meg őket, hogy karácsonyfát viszünk. Illetve az édesanyával egyeztetve a gyerekek kívánságát is teljesítettük és karácsonyi ajándékokat is vittünk Kokoval együtt. Ez sokat jelentett a családnak, főleg, hogy a legnagyobbik lány bokszolni jár, neki Koko az egyik példaképe" - mondta Gáncs Kristóf, hozzátéve: de az ő esetükben is csak hosszú távú közös erőfeszítésekkel tudjuk majd elérni, hogy ki tudjanak törni a kilátástalannak tűnő helyzetükből. Mindent megteszünk azért, hogy a gyerekek esélyt kaphassanak a felzárkózásra.

Az adományokra nemcsak karácsonykor van szükség, hanem egész évben Fotó: Szabó Gábor - Origo

Ez persze csak egy példa sok ezerből. Rajtuk kívül rengeteg más embernek is segítenek, éves szinten több 10 ezer krízisbe került családnak 1-1 alkalommal akciószerűen. Azoknak a családoknak a száma, akik például a szervezet valamelyik átmeneti otthonában laknak, éves szinten körülbelül 150, és körülbelül 1500-an vannak azok a gyerekek, akikkel rendszeresen foglalkoznak, akár heti több alkalommal, és igyekeznek nekik segíteni a szegénység okozta hátrány leküzdésében. Az ételosztásokkal éves szinten körülbelül 100 ezer adag ételt osztanak ki a rászorulóknak.

Az 1991-ben alapított Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Magyarország egyik legnagyobb, nemzetközileg is elismert karitatív szervezete. A segélyszervezet a legszigorúbb szakmai és átláthatósági követelményeknek megfelelve nyújt segítséget a rászorulóknak Magyarországon, a Kárpát-medencében és a nemzetközi közösség részeként. Fő értékei a szakmaiság, a hitelesség, az átláthatóság és a széles társadalmi összefogás. 1991 óta több mint 25 milliárd forint értékben nyújtottak segítséget. A hagyományosan advent első vasárnapjától év végégéig tartó gyűjtésre minden évben a tört mézeskalács szimbólumról is ismert szeretet.éhség. kampánnyal hívják fel a társadalom figyelmét az ünnepi összefogásra, a cselekvő szolidaritás fontosságára. Az adománygyűjtéshez a www.segelyszervezet.hu oldalon néhány kattintással mindenki lehetőségeihez mérten bármilyen összeggel tud csatlakozni, illetve egész év végéig hívható a 1353-as adományvonal is.