Kálmán Olga után újabb jelöltek: Simicska balról előzné az ATV-t

Rónai Egont és Beleznay Endrét is elcsábította volna az ATV-től Simicska Lajos. Bár Simicska nincs távol a Jobbiktól sem, ezzel egy időben baloldalibb akar lenni az ATV-nél. Korábban Kálmán Olgát igazolták, állítólag négymilliós fizetésért.

Kálmán Olga után másik két ATV-s műsorvezetőt, Rónai Egont és Beleznay Endrét is bomba ajánlattal környékezte meg a milliárdos Simicska Lajos, hogy a Hír TV az ő segítségükkel előzhesse balról az ATV-t – értesült a PestiSrácok.hu. A portál úgy tudja, hogy Simicska kiadta a parancsot: a Hír TV-nek balról kell előznie az ATV-t.

Simicska Lajos belső köreiből a portál azt is megtudta, hogy az üzletember, médiatulajdonos havi kétmillió forintos fizetést ajánlott az ATV népszerű műsorvezetőjének, Rónai Egonnak, aki nemet mondott. Az üzletember a szintén népszerű Beleznay Endrét is megkereste, de ő is nemet mondott.

Simicska Lajos újabb műsorvezetőket csábított volna el az ATV-től Forrás: Magyar Nemzet

Nem sajnálja a pénzt Simicska

Simicska azzal próbálta elcsábítani a kiszemelt tévéseket, hogy azt mondta: a Hír TV régebbi dolgozóinak a fizetése egyáltalán nem érdekli őt, vagyis egyáltalán nem érdeklik az évek óta neki hűségesen dolgozó emberek, viszont a Hír TV majdani új húzóneveiért semennyi pénzt nem sajnál. Rónai Egon elismerte, hogy Simicska ajánlatot tett neki, amelyet ő visszautasított. Azon kérdésre, hogy mi a véleménye az új, Kálmán Olgával megerősített Hír TV-ről, és arról, hogy Simicska Lajos balról kívánja előzni az ATV-t, Rónai Egon úgy válaszolt, hogy minden kollégának sok sikert kíván.

Méltatlan volt Kálmán Olga felmondása?

Mint arról korábban beszámoltunk, Németh Sándor Facebook-posztjában kommentálta Kálmán Olga távozását. Azt írta, hogy Kálmán a Hír TV-hez való szerződésével „Simicska és szövetségesei Orbán Viktor elleni vendettájának központi szereplőjeként kínálta fel magát”. Azt is írta: „a kölcsönös tiszteleten és megbecsülésen alapuló emberi viszonyt és hatékony együttműködést a műsorvezetőnő olyan stílusban és módon rúgta fel egyoldalúan, ami közgondolkodásra befolyással bíró személyhez méltatlan”.

Messze nem Kálmán Olgáé volt a legnézettebb műsor

Mint arról korábban beszámoltunk, az ATV karácsonyi partija után Kálmán Olga műsorvezető felmondott, és mint kiderült, a Hír TV-hez szerződött. A Ripost úgy tudja, hogy nettó 4 millió forintot fog havonta keresni, ami példátlanul, egészen abszurd módon magas fizetés. Nyilván felmerül a kérdés, hogy megérhet-e egy tévés ennyi pénzt valakinek, ez esetben a Hír TV tulajdonosának, Simicska Lajosnak. Kálmán Olga nézettsége alapján legalábbis furcsa ekkora fizetés. Hiszen például Sas József, Hajdú Péter vagy Havas Henrik műsora is nézettebb és sikeresebb, mint az Egyenes beszéd Kálmán Olgával. Ráadásul az Egyenes beszédet nem nézték kevesebben, ha éppen nem Kálmán Olga vezette. A Magyar Nemzet egyébként ma arról írt, tehát közel egy héttel az ügy kiderülése után, hogy Kálmán Olga még annál is kevesebb pénzért megy a Hír TV-hez, mint amennyit korábban keresett. Vagyis, tulajdonképpen a Magyar Nemzet szerint azért szerződött át egyik helyről a másikra Kálmán Olga, hogy kevesebb pénzt keressen.