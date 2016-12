Újra dolgozhat a vesztegetéssel gyanúsított NAV-os

Megszüntették háziőrizetét, munkát is vállalhat az a volt pénzügyőr százados, aki a gyanú szerint kenőpénzért bizalmas információkat szivárogtatott ki.

Lakhelyelhagyási tilalmat rendelt el a Miskolci Járásbíróság egy hivatali visszaéléssel és annak ígéretével gyanúsított korábbi pénzügyőr esetében.

Jó pénzért belenézett az ügybe

A NAV századosa a nyomozás eddigi adatai szerint kenőpénz fejében vállalta, hogy „belenéz" egy ügy bizalmasan kezelt dokumentumaiba. Azt is megígérte, hogy további adatokat szerez, kollégák bevonásával – ehhez viszont még több támogatást kért megbízójától, hogy

a srácoknak is tudjon valamit adni.

Tudják, merre jár

A százados lebukott, a nyomozás idejére pedig házi hónapokra őrizetbe került. Ezt a korlátozást enyhítette december 23-án jogerősen lakhelyelhagyási tilalommá a járásbíróság, tekintettel a gyanúsított jó magaviseletére

Nyomkövetővel járhat dolgozni a NAV korábbi századosa. A kép illusztráció Fotó: Tuba Zoltán - Origo

A férfinek továbbra is nyomkövetőt kell viselnie, de szabadon közlekedhet egy adott körzeten belül, és munkát is vállalhat. A volt pénzügyőr most állást keres, a NAV-hoz azonban már nem térhet vissza.