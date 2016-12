Sokan igénylik a magyar állampolgárságot Székelyföldön

Hat év után is sokan igénylik Székelyföldön a magyar állampolgárságot, az egyszerűsített honosításra és visszahonosításra idén is a csíkszeredai külképviseleten adták le a legtöbb kérést - hangzott el az állami tévében.

Zsigmond Barna Pál, Magyarország csíkszeredai főkonzulja elmondta: a romániai magyarok számára ez egy nemzeti kérdés. Ők identitásukban, kultúrájukban, érzéseikben eddig is kötődtek Magyarországhoz, az állampolgárság viszont "közjogi" értelemben is köteléket is ad.