Vona Gábort támadja a vecsési Jobbik a hanukai üzenet miatt

"A vecsési JOBBIK NEM üdvözli a zsidóságot a hanuka (vagy mi a f sz) alkalmából! Ha valakinek mégis ilyen eszement ötlete támadna,attól szervezetünk elhatárolódik!" - írták ki a Facebookra a párt helyi tagjai.

Miután Vona Gábor pártelnök és Mirkóczi Ádám szóvivő levélben köszöntötte a hanuka alkalmából Köves Slomó rabbit, a Jobbik vecsési szervezete a Facebookon tette közzé véleményét a pártelnök leveléről:

A posztot a 444.hu vette észre. Vona Gábor levele Köves Slomót is írásra késztette: a rabbi nyílt levélben emlékeztette a Jobbik vezetőit antiszemita megjegyzéseikre, amiket máig nem vontak vissza és azt javasolta, Vonáék azokon a fórumokon adjanak hangot gesztusaiknak, ahol eddig gyűlölködtek.

Vona Gábor erre a Facebookon azt válaszolta: "Ugyanazt az egy Istent imádjuk. Ön is, én is. Én nem vagyok teológus, mint Ön, de biztosan hiszem, hogy a Jóisten most nem azt várja tőlünk, más vallású magyaroktól, hogy ki-ki a maga jól belakott és megszokott lövészárkában hizlalja a sértettségét, hanem hogy túljussunk ezen és építkezni kezdjünk."

A vecsési Jobbik és a Betyársereg nevű szervezet kapcsolatáról 2014-ben az Átlátszó írt hosszabban.