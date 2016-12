Halász János: A Fidesz-frakció minden bizonnyal támogatja Áder maradását

A Fidesz-frakció még tárgyal Áder János köztársasági elnök jelöléséről a következő államfői ciklusra, azonban „minden bizonnyal” egyetért majd a Fidesz elnökségével, és támogatja Áder Jánost – közölte a frakció szóvivője, Halász János a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában.

Halász János azt mondta, nagyra értékelik Áder János munkáját, és örültek neki, hogy elfogadta a felkérést. Hangsúlyozta: reméli, nagy többséggel választják meg újra a mostani köztársasági elnököt.

A Fidesz-frakció szóvivője a gazdaságról is beszélt. Úgy fogalmazott, hogy a szocialisták „összevissza hazudoznak”: elvették az idősektől a tizenharmadik havi nyugdíjat, ezzel szemben a jelenlegi kormány emeli az ellátásokat, és 10 ezer forintnyi Erzsébet-utalványt is ad. Szavai szerint a szocialisták alatt minden évkezdet elbocsátásokat, drágulást és adóemelést hozott, míg most új munkahelyeket teremtenek, nincs infláció és csökkennek az adók.

A szocialistáknak volt lehetőségük bizonyítani, az országot azonban a szakadék szélére kormányozták,

„katasztrofális” pénzügyi-gazdasági teljesítményt produkáltak – nyilatkozta Halász János.