Zárkából szelfizett a rab, kirúgtak három börtönparancsnokot

Szombathelyi zárkájából küldött több szelfit egy rabszolgatartó klán elítélt tagja. A botrányba belebukott a helyi börtönigazgató, de két másik dandártábornokot is elküldött a belügyminiszter – mennie kellett a fővárosi fegyház vezetőjének is.

Rendszeresen szelfiket készített a zárkájában egy szombathelyi fegyházban fogva tartott rab.

Dinamó a börtönben szelfizett

A Dinamó becenéven is ismert berhidai férfi egy rabszolgatartó klán tagjaként, 2010-ben került rács mögé, de a fogság idején is aktívan tartotta a kapcsolatot a külvilággal, tavaly novembertől pedig rendszeresen küldött magáról profilképeket a Facebookra,bár a börtönökben szigorúan tilos mobilt vagy bármilyen, netes kommunikációra alkalmas eszközt tartani.

A börtönökben a mobil és bármilyen netes kommunikáció tiltott a raboknak, mégis rendszeresen próbálkoznak telefonok becsempészésével. A kép illusztráció Fotó: Polyák Attila - Origo

Kirúgták a parancsnokokat

Az esetről a Blikk számolt be. Nem sokkal később a Belügyminisztérium bejelentette: Pintér Sándor csütörtökön azonnali hatállyal felüggesztette Tóth Tamás Tibor dandártábornokot, a szombathelyi büntetés-végrehajtási intézet parancsnokát.

A belügyminiszter vele együtt kirúgta Mészáros László tiszalöki börtönparancsnokot és Széles Gábort, a budapesti fegyház és börtön vezetőjét is.

Volt előzménye

Bár egyik dandártábornok felfüggesztését sem indokolták, a szombathelyi kirúgás valószínűleg összefügg a mobilbotránnyal. Van előzménye a fővárosi felfüggesztésnek is: információink szerint Széles Gábor börtönparancsnok pozíciója már akkor megingott, amikor intézetében

két fegyőr a gyanú szerint agyonvert egy rabot.

Az esetről az Origo írt először, az ügyben azóta is nyomozás zajlik.

Mobilháború